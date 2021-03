Jak oživit výchovu hokejových talentů? Svaz představil program do roku 2025

Systém Akademií funguje v českém hokeji už deset let, aktuálně má tento status 17 klubů. A svaz všem redistribuuje stejnou finanční podporu na trenéry mládeže, dorostu a juniorů. To se má změnit, přísun peněz bude diferenciován na základě schopnosti jednotlivých klubů vychovat mladé hráče pro vrcholový hokej.

V nadcházející sezoně 2021/22 ještě zůstane 17 klubů mající status Akademie, od ročníku 2022/23 ale bude licence Akademií Českého hokeje udělena maximálně 16 klubům. Za předpokladu že splní všechny předem nastavené podmínky. Klubů s licencí Akademie tak reálně může být i méně.

Kluby usilující o udělení licence Akademie budou získávat body do celkového rankingu ve čtyřech oblastech za posledních pět sezon. Nejvyšší koeficient, kterým se budou body násobit, bude mít poslední ročník, u každé z předchozích sezon se koeficient bude postupně ponižovat. Podle celkového počtu získaných bodů pak přijde i finanční příspěvek od svazu.

Bodované oblasti pro získání licence Akademie Českého hokeje Počet hráčů vychovaných pro reprezentaci ČR (seniorskou, U20, U18 a Hlinka Gretzky Cup) Hráči vychovaní pro vstupní draft NHL Hráči do 20 let působící v Tipsport extralize Hráči do 20 let působící v seniorských zahraničních ligách - NHL, AHL, KHL, švédská liga, finská liga, švýcarská liga

Že by zavedení diferenciace podle bodového hodnocení s sebou přineslo rozkol mezi kluby a svazem nebo mezi kluby samotnými, se na svazu nebojí. „Vždyť samy kluby po diferenciaci při ohodnocení práce v Akademiích volaly. Musí se ukázat, jak daný klub přispívá s výchovou mládeže. Je to míněno motivačně, nechceme nikoho trestat," prohlásil manažer Akademií Českého hokeje Pavel Geffert s tím, že licence bude udělena vždy na jednu sezonu.

Získat ji může každý klub, který splní nastavené podmínky (zahrnující mimo jiné rozsah sportovní infrastruktury, úroveň personálního obsazení, metodického zabezpečení a mezinárodního programu, vedení spádové oblasti, studijní program nebo výsledky kondičních testů) a v rankingu za posledních pět sezon bude mít minimálně 250 bodů. „Pokud by se licence udělovaly už nyní, dostalo by ji zhruba 14 klubů. Ale ještě to může ovlivnit MS U18 a vstupní draft do NHL," doplnil Geffert.

Vzniknou spádové oblasti

Jako další bod si svaz dal za cíl zavést spádové oblasti, aby ochránil malé a střední kluby před předčasnými odchody jejich hráčů do velkých klubů. „Pokud kluci odcházejí předčasně ze svých rodin a jsou vystaveni nadměrnému cestování a přemístění do nového prostředí, velmi často pak z hokeje mizí a nedosahují cílů na vrcholové úrovni," prohlásil viceprezident Českého hokeje Petr Bříza.

Zároveň mají tzv. spádové oblasti zajistit podmínky pro přirozený rozvoj hráčů v mateřských klubech a přechod talentovaných hráčů v kategoriích devátých tříd a dorostu do Akademií.

Projekt vychází z tzv. spádových oblastí, v jejichž rámci bude probíhat spolupráce centrálního klubu (těcch má být 18 podle územněsprávního rozdělení republiky) s oddíly v regionu, aby byla zajištěna společná filozofie výchovy bez tlaku na výsledky nebo umělou akceleraci.

V přípravkách a žákovských kategoriích má projekt vytvořit prostor pro přirozený vývoj dětí a rozvoj jejich individuálních dovedností, u nejtalentovanějších čtrnáctiletých a patnáctiletých hokejistů podmínky pro jejich přechod do Akademií ČH a v kategoriích dorostu a juniorů předpoklady pro konkurenci mezi akademiemi včetně uvolnění pohybu hráčů. Projekt počítá s úpravou přestupních řádů tak, aby výchovné zohledňovalo podíl jednotlivých klubů na výchově a budoucím přestupu talentovaných hokejistů.

Zavedení spádových oblastí je plánováno od příští sezony, bude ale záležet i na postoji samotných klubů. V praxi by to znamenalo, že mladí hokejisté by až od deváté třídy mohly přestoupit do klubu s licencí Akademie v daném regionu. V kategorii dorostu by pak mohli jít i do Akademie z ostatních regionů. Mezi sedmou a devátou třídou by pak mohli hrát současně za svůj menší klub i za ten centrální v daném regionu.

Změna struktury žákovských soutěží

Součástí připravovaných změn v mládežnickém hokeji je i návrh struktury žákovských soutěží. Jedním z jeho základních cílů je stabilizace struktury soutěží pro delší časové období. Návrh, zpracovaný expertní skupinou a odbornými komisemi svazu, byl rozeslán k vyjádření 152 klubům, které se výchově mládeže věnují. V písemném hlasování se pro něj vyslovilo 105 klubů, tedy téměř 70 procent. Pro realizací návrhu od sezony 2021/22 přitom hlasovalo 72 z nich, pro realizaci od sezony 2022/23 33. Proti navrhovanému modelu se vyslovilo 45 klubů, zbývající dva kluby se nevyjádřily.

Viceprezident Českého hokeje Petr Bříza.

Milan Malíček, Právo

Podle návrhu podpořeného více než dvoutřetinovou většinou klubů by kategorie mladších žáků zahrnovala 5. a 6. třídu, kategorie starších žáků 7. a 8. třídu a kategorie 9. tříd by hrála samostatně. V kategoriích mladších a starších žáků dostávají kluby v závislosti na počtech registrovaných hráčů možnost přihlásit do soutěží smíšené dvouročníkové družstvo nebo družstva složená z hráčů stejného ročníku. V nejvyšší kategorii 9. tříd by už nastupovala výhradně družstva ročníková.

V soutěžích mladších žáků by se utkávala dvouročníková družstva s družstvy 5. tříd, zatímco ročníková družstva 6. tříd by soutěžila samostatně, v kategoriích starších žáků by se utkávala dvouročníková družstva s družstvy 7. tříd a družstva 8. tříd by soutěžila samostatně. Ve všech kategoriích budou soutěže nastaveny tak, aby se družstva po společném začátku ve skupinách rozdělila v nadstavbové části podle výkonnosti, což je kompromis mezi zájmem menších klubů prosazujících jednostupňové soutěže, a zájmy větších klubů upřednostňujících vícestupňovou strukturu.

Na konferenci hokejového svazu v červnu 2022 padne i návrh na úpravu přestupního řádu, tabulkové odstupné (výchovné) u dětí od šesté třídy ale zůstane zachováno.