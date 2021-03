Končili před druhou v noci. A u videa. V Bělorusku se hrál třetí nejdelší hokejový zápas historie

Zápas začal ve středu v 19:00 místního času a skončil dnes před druhou hodinou v noci, kdy vstřelil druhý gól Grodna kapitán polské reprezentace Krystian Dziubinski. Jeho trefu ještě musel potvrdit videorozhodčí, jenž kontroloval, zda při přebírání puku na modré čáře nebyl hráč v ofsajdu.

"Věděli jsme, že v deváté třetině už to bude pro brankáře těžké. Proto jsem se rozhodl, když jsem se dostal do šance, pro tvrdou střelu, místo abych střílel zápěstím nebo jel blíž k brance. Prostě jsem to udělal jednoduše a vyšlo to," radoval se Dziubinski.

Déja vu prožil trenér Gomelu Sergej Stas, jenž byl jako hráč v roce 2015 u toho, když jeho tým podlehl Junosti Minsk v čase 165:11. Tento duel je aktuálně pátým nejdelším v historii. "V jistém smyslu je takový zápas trochu fraška. Možná by stálo za to dát limit, kolik prodloužení můžeme odehrát. Končit ve dvě v noci je prostě divné," řekl bývalý běloruský reprezentant.

Duel Gomelu s Grodnem byl druhým nejdelším hokejovým zápasem po druhé světové válce. Rekord drží od roku 2017 norské celky Storhamar a Sarpsborg, jejichž epický duel trval 217 minut a 14 sekund. V roce 1936 skončil zápas NHL mezi Detroitem a Montreal Maroons v čase 176:30.