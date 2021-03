Chomutov má smůlu! Proti jeho účasti ve druhé lize se postavily kluby

Po loňském pádu z Chance ligy až do krajské soutěže kvůli finančním problémům a dluhům si nyní dělali zálusk, že by se od příští sezony administrativní cestou zařadili do druhé ligy, tedy tuzemské třetí nejvyšší soutěže. Takový záměr ale hokejovému Chomutovu nevyšel. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje žádost Pirátů neschválil.