Ruští hokejisté už vědí, jaká hymna jim bude hrát na MS. Takhle mají vypadat jejich dresy

Informovala o tom ruská agentura TASS, podle které bylo rozhodnutí učiněno na zasedání Rady IIHF konané v Moskvě.

Server championat.com zároveň přinesl fotografie ruských dresů, které by sborná mohla na MS v Rize oblékat. Čeká se na definitivní schválení ze strany IIHF a Světové antidopingové agentury WADA.

Kvůli státem organizovanému dopingu a zmanipulování dat z moskevské laboratoře bylo Rusko vyloučeno z velkých sportovních akcí až do 16. prosince příštího roku. Do té doby nesmí jeho sportovci startovat pod ruskou vlajkou ani jim nesmí hrát ruská hymna.

Není to poprvé, co Rusové pykají za dopingové prohřešky. Třeba na poslední zimní olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu v roce 2018 vystupovali pod označením Olympic Athletes from Russia (OAR) a po vítězství jim hrála olympijská hymna.