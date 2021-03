Hororový moment na Slovensku. Zraněného hokejistu museli na ledě oživovat

Hororový moment přineslo pondělní čtvrté čtvrtfinálové utkání play off druhé nejvyšší slovenské ligy mezi hokejisty Dubnice nad Váhom a Topolčany. Jednadvacetiletý útočník domácích Michal Luhový ve 23. minutě neustál souboj s o čtyři roky starším forvardem Dominikem Laššem a po nekontrolovaném nárazu na mantinel zůstal ležet na ledě a upadl do bezvědomí.

Že je zle, ihned věděl i jeden z rozhodčích, který směrem ke střídačkám gestikuloval, ať zraněnému Luhovému přispěchá na pomoc na ledovou plochu lékař. Ten následně okamžitě začal s resuscitací.

„Pan doktor Beňačka vyběhl na led jako první. Později nám řekl, že Michalovi chvíli nebilo srdce a údajně se to stává při nárazech tohoto typu. Došlo ke zkolabování organismu, proto bylo nutné oživování. Neumím ale říct, po jaké době se ho podařilo oživit. Všichni jsme byli v neskutečném šoku," prohlásil pro hokejportal.net dubnický trenér Roman Chatrnúch.

Zranění Luhového je v čase 1:07:45

Luhový byl z ledu odnesen na nosítkách a sanitkou dopraven do nemocnice. Z ní naštěstí přišly v rámci možností uklidňující zprávy – utrpěl těžký otřes mozku a zlomeninu ruky, která si vyžádá operaci. „Jeho stav je však momentálně stabilizovaný," uvedl klub na svém Facebooku.

https://www.facebook.com/hokejdubnica/posts/767518877513221

Laššo, který za svůj zákrok vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání, odmítal, že by z jeho strany šlo o úmysl.

„Viděl jsem, že se Luhový chtěl natlačit přede mě. Šel jsem ho normálně odstavit od puku a oba jsme vletěli do mantinelu. V té chvíli jsem vůbec nevěděl, co se stalo. Rozhodčí hned nato gestikulovali, že mám opustit ledovou plochu a odejít do šatny. Z lavičky jsem se ještě otočil a viděl, že začali s oživováním. Bylo mi hrozně," soukal ze sebe zkroušeným hlasem.

Luhovému prostřednictvím Facebooku alespoň zaslal omluvnou zprávu. „Mým záměrem bylo zahrát do těla, ne zranit. Absolutně jsem nečekal, že se něco takového může stát. Od skončení zápasu si ten nešťastný okamžik opakovaně promítám. Opravdu nevím, co mám k tomu říct. Velmi mě mrzí, co se stalo. Vůbec jsem ho nešel zranit," dodal.

Utkání bylo na téměř hodinu přerušeno, a přestože domácí v něm nejprve nechtěli pokračovat, nakonec se zápas dohrál. „Od té doby jsem si neuvědomoval samotný průběh zápasu. Ještě jednou, bohu dík za to, jak to dopadlo," oddechl si Chatrnúch.

Dubničtí po dlouhé pauze nakonec otočili stav z 1:3 na 6:3 a po výhře 4:0 na zápasy postoupili do semifinále play off, kde je čeká Žilina.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>