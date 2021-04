Finský sudí přišel o zuby: Aspoň zhubnu do plavkové sezony, má nadhled arbitr

To, že jsou muži ze severu Evropy tvrdí borci, které jen tak něco nerozhází, je všeobecně známo. Finský rozhodčí Jukka-Pekka Koistinen, má navíc ještě smysl pro humor. Poté, co ho v zápase mezi Hämeenlinna a Mikkelinem Jukurit ve finské lize zasáhl puk a vyrazil mu 7 zubů, dokonce mluvil o tom, že díky tekuté stravě bude na léto šik.

Miru Ruokonen, pětadvacetiletý forvard známého finského celku z Hämeenlinny, jen těžko mohl čekat takový příběh, když hned po vhazování vypálil puk na gólmana Jukuritu Samiho Rayaniemiho, od něhož se kotouč odrazil přímo do obličeje nepřipraveného sudího.

"Mám otřes mozku, zlomeninu horní čelisti a přišlo mi, že mi vypadly z úst absolutně všechny zuby. Dentista mě pak ale uklidnil, čtyři zuby byly úplně pryč a další tři zlomené," předkládal další detaily příběhu osmatřicetiletý Koistinen.

"Dost mě bolí ústa, ale nestěžuju si. Kotouč mě mohl zasáhnout do krku, což by bylo ještě horší. Jediná nevýhoda je, že budu muset jíst asi měsíc pouze tekutou stravu. I když vlastně... Bude letní sezona a já díky tomu aspoň zhubnu do plavek," směje se bývalý hokejista, který to dotáhl nejvýše do druhé nejvyšší finské ligy.