Český tým se těšil zbytečně, hokejové MS v Kanadě krátce před začátkem zrušeno

Šampionát byl dva týdny před začátkem zrušen z rozhodnutí vlády provincie Nové Skotsko. Konat se mělo ve městech Halifax a Truro. "Je to nepříjemná zpráva, kterou jsme dostali krátce před začátkem turnaje," řekl prezident IIHF René Fasel, který věřil, že byla připravena adekvátní bezpečnostní opatření pro hráčky, funkcionáře, fanoušky i obyvatele obou kanadských měst.

Představitelé IIHF ve společném prohlášení s Hockey Canada uvedli, že budou hledat nový termín, aby se šampionát mohl v létě uskutečnit. Vrcholná ženská akce byla kvůli pandemii koronaviru zrušena i před rokem. Podle Fasela je důležité turnaj uspořádat i proto, že se jedná o poslední akci před olympijskými hrami v Pekingu 2022. Podle agentury AP je možné, že by se konal i v jiné zemi.

Krátce před odletem do zámoří zastihla nečekaná zpráva českou reprezentaci, která se měla do Kanady přesunout ve čtvrtek speciálem s dalšími evropskými týmy z Mnichova. "Pro hráčky i realizační tým je to obrovské zklamání, zvlášť když taková zpráva přišla den předtím, než jsme měli na mistrovství světa odletět," uvedl trenér reprezentace Tomáš Pacina. "Přípravě jsme obětovali poslední týdny a měsíce, všechny hráčky se na šampionát těšily a věřily si. Uvidíme, zda se podaří narychlo domluvit alespoň nějaký turnaj čtyř zemí," doplnil Pacina.

Češky se společně připravovaly několik týdnů, od minulého týdne byly v izolaci ve Velkých Popovicích. V úterý trenéři určili konečnou nominaci, kterou dnes zveřejnili na tiskové konferenci.