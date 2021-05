Kanada? Máme ji přečtenou. Víc neřeknu, agenty má všude, směje se kouč českých hokejistů

Sebevědomí mladým českým hokejistům před pondělním čtvrtfinále s Kanadou na MS hráčů do 18 let opravdu nechybí. Že se postaví hlavnímu adeptovi na zlato? A že do zápasu půjdou po ostudném debaklu s Ruskem 1:11? Svěřenci kouče Jakuba Petra přesto touží favorita zaskočit. „Kanadu máme přečtenou a víme, jak na ně. Chceme medaili, cesta k ní nemůže být lehká," vyhlásil v on-line rozhovoru s novináři kouč. Cenný kov vybojovala osmnáctka naposledy v roce 2014, kdy získala stříbro. Zápas ve Friscu začne ve 22:00 SELČ.