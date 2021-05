Českým týmům los Ligy mistrů nepřál! Třinec, Spartu i Mladou Boleslav čeká šichta

Sparta, kterou čeká Liga mistrů už popáté a jejím maximem je finálová účast v sezoně 2016/17, narazí i na úřadujícího švédského mistra Växjö, což bude pikantní zejména pro Romana Horáka. Devětadvacetiletý centr totiž loni v létě zamířil k Pražanům právě z Växjö, kde strávil dvě sezony. Na Växjö má Sparta z LM dobré vzpomínky - v sezoně 16/17 jej vyřadila v semifinále, o dva roky předtím jej dvakrát zdolala v základní skupině.

Za německým Bremerhaven, který je spolu s TPS Truku dalším soupeřem Sparty, v uplynulém ročníku nastupovali i někdejší hráči Pražanů - brankář Pöpperle, obránce Emminger a útočník Uher. Z této trojice zůstává v kádru jen Eminger. V TPS Turku zase v minulosti působil brankář Sparty Alexander Salák.

Mladou Boleslav čeká teprve druhá účast v prestižní soutěži, tu první okusila před pěti lety. A Bruslařský klub dostal z prvního koše nejsilnějšího možného protivníka. Vždyť Frölunda ovládla soutěž už čtyřikrát a patřily jí i poslední dvě sezony (ročník 2020/21 se kvůli covidu neuskutečnil).

Extraligoví šampioni z Třince se v Lize mistrů představí počtvrté. Nejpovedenější byla sezona 2016/17, kdy se Oceláři probojovali až do semifinále. Papírovým outsiderem „třinecké" skupiny je Junosť Minsk, o dvě postupová místa by Slezané měli svádět souboj s Leksandem a Fribourgem.

Z každé z osmi základních skupin postoupí do play off dva nejlepší týmy. Základní skupiny, v nichž se mužstva utkají systémem doma-venku, začnou 26. srpna a skončí 13. října. Play off, v němž se osmifinále, čtvrtfinále a semifinále budou hrát na dva zápasy, odstartuje 16. listopadu. Finálové vyvrcholení proběhne 1. března.