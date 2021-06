Rada hokejové LM sebrala Junosti Minsk divokou kartu, Třinec přišel o soupeře

Hokejisté Junosti Minsk, kteří měli být v základní skupině F jedním ze soupeřů českého šampiona Třince, se v nadcházející sezoně Ligy mistrů nepředstaví. Vedení soutěže zrušilo zástupci běloruské ligy divokou kartu po zvážení současné situace v zemi, do níž je omezené cestování kvůli sankcím vůči režimu vůdce Alexandra Lukašenka.

"Po posledních incidentech v Bělorusku je cestování do Minsku a z něj obtížné. Byly zrušeny některé lety, některé až do konce října a nedá se předvídat, co bude následovat. Pro fungování celoevropské soutěže je nezbytné, aby týmy, fanoušci, rozhodčí, sponzoři, partneři či poskytovatelé služeb mohli bezpečně cestovat," uvedl Rada Ligy mistrů v tiskové zprávě.

"V současné době bohužel není cestování do země a zpět možné. Pro účastníky je tak nemožné plánovat dopředu a my musíme mít jasně dané podmínky pro uskutečnění soutěže a splnění našich povinností vůči všem zúčastněným stranám" doplnili zástupci soutěže.

Minsk 18. ledna přišel i o pořádání nedávného mistrovství světa, které nakonec hostila jen Riga. Ta původně měla mít jen jednu základní skupinu a dvě čtvrtfinále. K další vyostření situace došlo po události z 23. května, kdy běloruské bezpečnostní složky zadržely opozičního novináře Ramana Prataseviče a jeho partnerku v Minsku po vynuceném přistání letadla Ryanair, které s nimi a dalšími mířilo z Atén do litevského Vilniusu.

Trenér Třince Václav Varaďa

Vlastimil Vacek, Právo

Lídři zemí Evropské unie se v reakci na nucené přistání letounu shodli na přijetí cílených sankcí vůči Minsku a zároveň vyzvali unijní letecké přepravce, aby se vyhýbali běloruskému vzdušnému prostoru. Řada zemí včetně Česka poté zakázala běloruským aerolinkám Belavia přistávat na svém území anebo pro ně uzavřely i svůj vzdušný prostor pro přelety.

Hokejisté Junosti měli hrát ve skupině F vedle Třince také se švýcarským celkem Fribourg-Gottéron a švédským Leksandem, který už po losu informoval, že odmítá hrát duel v Minsku. Rada Ligy mistrů zatím nerozhodla, zda volné místo 32. účastníka zaplní náhradník.