Česko - Korea 0:2 Češi na úvod prohráli. Lítalo to kolem branky, trefovali jsme protihráče, litoval kapitán parahokejistů Kubeš

„Doplatili jsme na naši neproduktivitu. Nebyli jsme schopni akce zakončovat. Na konci první třetiny jsme dostali gól, dostali jsme se pod tlak, přistoupili na jejich hru a podle toho utkání i dopadlo," litoval nevydařeného vstupu do ostravského šampionátu kapitán českého národního týmu Pavel Kubeš.

„Trochu mi v naší hře scházel klid a rozvaha udělat správné rozhodnutí v zakončení. V první třetině jsme někdy volili místo střely přihrávku navíc a zbytečně hledali spoluhráče. A bohužel jsme po střele neměli až tak aktivní přístup do branky," upozorňoval reprezentační trenér Jiří Bříza.

Češi do utkání nastoupili lépe, než jejich přemožitel v boji o bronz z roku 2019. Gólově ale mlčeli, protože skvělý korejský brankář Lee Jae Woong zastavil v zápase všech osmnáct českých střel. „Zachytal dobře, nám to nelepilo. Lítalo to kolem branky, trefovali jsme se do protihráčů, štěstí nestálo na naší straně," poukázal Kubeš.

Korejci o výhře rozhodli góly v závěru první a na začátku druhé třetiny. V poslední patnáctiminutovce dovolili Čechům už jen tři střely. „Přesně si plní rozkazy, co dostanou od trenéra, nenechají nás sjet do akcí, které máme naučené, jsou houževnatí, jezdí velmi rychle. Využívají hybridního zakázaného uvolnění, což nám nehrálo do karet," vypočítával důvody porážky český kapitán.

Češi potřebovali Korejce porazit, aby se ve čtvrtfinále vyhnuli pravděpodobným vítězům slabší skupiny Rusům. „Pro nás se ale nic nezmění. Musíme zabojovat proti Americe, Kanadě a pak na nás s největší pravděpodobností vyjde Rusko. Pořád to máme otevřené, musíme udělat maximum pro to, abychom skončili do pátého místa, které zaručuje účast na paralympijských hrách," uvedl Kubeš.

V neděli (od 14.30 hodin) nastoupí český národní tým proti obhájcům zlata Američanům, poslední utkání skupiny pak sehrají v úterý proti vicemistrům světa Kanaďanům (14.30). Jakýkoliv bodový zisk proti favoritům turnaje by se rovnal zázraku. „Budeme spoléhat na štěstí, na Vápna (brankáře Michala Vápenku), doufat a modlit se. Ale šance je vždycky. I když malá," pousmál se český kapitán.