Jak jsem si zachytal? Mokře, smál se po zápase s mistry světa gólman parahokejistů Kudela

Podruhé v řadě na mistrovství světa čelil gólman parahokejové reprezentace Martin Kudela americkému týmu. Před dvěma lety dostal deset gólů už za dvě úvodní třetiny, na letošním turnaji, který znovu hostí Ostrava, dovolil profesionálům ze zámoří pouhé čtyři góly. Zbylých 47 střel zastavil. „Tohle bude velké povzbuzení pro celý tým, takhle dobrý výsledek jsme s Američany dlouho neuhráli,“ vykládal po porážce 0:4 rodák z Horní Lhoty u Ostravy. Po utkání jeho výkon ocenili i protihráči. „Kroutili hlavami, co všechno jsem jim chytil. Myslím, že můžou být spokojení i s tím, že se trefili aspoň párkrát,“ smál se 23letý brankář týmu SHK Pardubice.

Je porážka 0:4 s mistry světa cenná, nebo jeto prostě porážka?

Je to prohra se ctí a velké povzbuzení pro celý tým. Takhle dobrý výsledek jsme s Američany jsme dlouho neuhráli.

Američané na vás vyslali přes padesát střel. Jak se vám chytalo?

No, když se na sebe podívám, tak řeknu – mokře (ukázal propocený dres - pozn. aut.). Na nedostatek střel si stěžovat nemůžu.

Cítil jste, že by to mohl být váš den?

Vůbec ne. Bylo to jako před každým zápasem. Na to jsem si už zvykl. Před dvěma lety bych byl nervózní, ale teď už ne. Už jsem byl v klidu. Nechytal jsem proti Američanům poprvé. V roce 2019 taky tady v Ostravě i na nějakých dalších turnajích. Jsem na jejich tempo zvyklý. Podle toho jsem se i připravoval, ale lhal bych, kdybych řekl, že jsem se nezapotil.

Český brankář Martin Kudela na začátku utkání chytil útočníkovi USA Joshi Hargisovi trestné střílení.

Petr Kotala/parahockey.cz

Ve druhé minutě jste úspěšně čelil trestnému střílení Joshe Hargise. Nakoplo vás?

Pomohlo mi samozřejmě hodně, protože tohle opravdu potěší. Nevydaří se ho chytit pokaždé. Dnes ano a pomohlo mi to.

Byl to nejtěžší okamžik v zápase?

Na rovinu musím říct, že úplně nejtěžší moment to nebyl. Nevytáhl extra blafák, kterých bych neznal.

Čeští parahokejisté během utkání MS v Ostravě proti USA.

Vladimír Pryček, ČTK

Hodně puků jste zastavil rychlou lapačkou. Je to vaše silná stránka?

U brankářů v parahokeji to je jediné, co můžeme udělat. Nejsme zrovna vysocí, máme pod tyčkou hodně místa, když není rychlá lapačka, je to špatně.

Vyčítal jste si některý gól?

Nevyčítal jsem si nic, co chcete v takové rychlosti? S přibývajícím časem už jsme byli víc a víc unavení a dělali jsme chyby. Čekal jsem, že dostanu góly dříve. Udržet dvacet minut nulu proti Američanům je sakra velký úspěch.

Fanoušci na MS v parahokeji v Ostravě.

Vladimír Pryček, ČTK

V roce 2019 jste od Američanů dostali deset gólů, poučili jste se z toho utkání?

Před dvěma lety to bylo 2:10 už po druhé třetině. Teď jsme je drželi a sakra smekám před klukama z Ameriky, jak mě ocenili. Kroutili hlavami, co všechno jsem jim chytil. Myslím, že můžou být spokojení i s tím, že se trefili aspoň párkrát. (smích)

Byl to váš nejlepší výkon v reprezentaci?

Asi ano, jeden z nejpovedenějších zápasů mé kariéry.

V úterý zakončíte skupinovou část utkáním proti Kanadě, se kterou jste v přípravě dvakrát vysoko prohráli. Jaké to bude?

Uvidíme, jak budou připravení. Myslím, že mají teď dva zraněné hráče, i když to u nich asi velkou roli hrát nebude. Snad se nám zápas povede tak, jako proti USA.