Nováček Václav Hečko se tvrdé hry nebojí. I k parahokeji hra do těla patří, říká

„Nějak mi to tehdy uteklo, jinak bych se asi podívat šel. Viděl jsem pak v televizi nějaké záznamy, tak jsem se na některé zápasy zpětně podíval. Já byl v té době v rekonvalescenci, tak jsem měl pohodu doma," usmívá se důrazný útočník z Havířova Hečko.

„Vůbec by mě tehdy nenapadlo, že bych si mohl hokej ještě zahrát. A že nastoupím proti takovým borcům, jako jsou Američané či Kanaďané. Jsem rád, že jsem se na to dal," svěřuje se Hečko.

Hokeji se věnoval i před úrazem. „Hrál jsem ho asi deset let, ale na nižší úrovni. Proti Orlové, Karviné a tak. Nějaké hokejové návyky proto mám. Třeba se nebojím hrát do těla. Parahokej a hokej mají hodně podobností, takže se cítím jako ryba ve vodě," popisuje Hečko.

Svůj důraz ukazuje v každém zápase. V úvodním zápase proti Koreji (0:2) smetl soupeře tak razantně, že inkasoval osobní desetiminutový trest za úder do oblasti hlavy a krku. „Neudržel jsem dole ruce a byla z toho desítka. Bohužel," lituje Hečko.

Hru ale nemění. Ani proti mistrům světa Američanům (0:4). „Určitě ne. K hokeji hra do těla patří, bez ní by to bylo o ničem. I Body Roybal (útočník USA) to ocenil. Pak si mě už hlídal," přibližuje český útočník.

Před dvěma lety čtvrtí Češi na probíhajícím turnaji dvakrát prohráli, aniž by vstřelili gól. Hečko si své premiérové mezistátní zápasy přesto užívá. „Byl jsem hodně nervózní, ale čekal jsem to horší. Nabíjí mě podpora diváků. Není tu sice plno, jako tomu bylo před dvěma roky, i tak jsem z toho měl husí kůži. Pokaždé, když se na diváky podívám, tak mi naskočí úsměv a dodá mi to sílu bojovat dál. Mám tu rodinu, kamarády. Všichni jsou z okolí, takže dorazí určitě i na další zápasy," svěřuje se Hečko, jenž vyrůstal ve stejném městě jako nejlepší současný český hokejista David Pastrňák.

Čeští parahokejisté během utkání MS v Ostravě proti USA.

Vladimír Pryček, ČTK

Slavný odchovanec Havířova probíhající turnaj sleduje a Čechům poslal videopozdrav, ve kterém jim popřál hodně sil a otevřenou cestu k medailím. „David hrál tuším o třídu níž, ale nějak jsme se v Havířově na ledě nepotkali. Taky ho pozdravuju," směje se Hečko.

V závěrečném utkání základní skupiny se dnes český národní tým utká s vicemistry světa Kanaďany (od 14.15 hodin). „V přípravném zápase před turnajem jsme jim dokázali dát gól, tak snad to tam padne a nebude to velký výprask," přeje si Hečko.