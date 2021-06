Geiera trápí bolavý loket, proti Norům ale chce hrát. Zkusím to, musíme vyhrát, říká

„Strašně mě to mrzí. Rok a půl jsme na tohle trénovali, chtěli jsme se ukázat. Měl to být vrchol sezony," litoval po čtvrté porážce na turnaji 35letý útočník. „Bohužel jsem měl a mám bolesti v dominantní ruce, to je pro střelu a hru strašně důležité. Ruka není stoprocentní a proti Rusům se k tomu přidala i záda. Přestal jsem si hrát na hrdinu, nedohrál jsem, přestože mě to opravdu strašně mrzí," pokračoval Geier.

Bolest v lokti jej trápila už měsíc před startem světového šampionátu v Ostravě. Přesto se z nominace neomluvil. „Makal jsem na sobě, za nějakých patnáct let jsem nikdy nic neměl. Asi jsem na to ani nebyl připravený. Dal jsem tomu i měsíční oddech, ale bohužel, v přípravných zápasech se mi zranění obnovilo," popsal Geier.

Na minulém šampionátu v roce 2019 v Ostravě patřil Geier ke hvězdám národního týmu, který skončil po porážce od Jižní Koreje na skvělé čtvrté příčce. Díky tomuhle výsledku byli Češi o dva roky později nasazeni do silnější skupiny, kde se postupně utkali znovu s Koreou (0:2), USA (0:4) a Kanadou (0:10). Po středeční porážce s Ruskem, které se v tomto roce vrátilo do A skupiny, se dnes večer utkají s Norskem o konečné páté (od 20.30 hodin).

Fanoušci na MS v parahokeji v Ostravě.

Vladimír Pryček, ČTK

„Naším druhým cílem je paralympiáda. Mohli jsme si ji zajistit postupem do semifinále, to se ale nepovedlo, proto teď musíme Norsko porazit. Máme den volna, vyspím se, chci hrát. Určitě to zkusím. Pokud mě trenér postaví," pousmál se Geier.

Chtějí-li hráči pořadatelské země na paralympiádu do Pekingu postoupit, musí konečně prolomit střelecký půst. „To, že jsme si ještě nemohli zařvat gól, nás mrzí. I kvůli divákům, kteří se přišli podívat. Hráli jsme proti top týmům světa, na jejich tempo, kvalitu a souhru ještě nejsme připravení. Jsme zvyklí na ligovou úroveň, nemohli jsme hrát přáteláky. Teď to vypadá divně, ale i ty porážky nám paradoxně dávají strašně moc," řekl Geier.

Proti Norům už věří, že puk do branky soupeře dostanou. A nejen jeden, přestože Norové ve čtvrtfinále podlehli favorizovaným Korejcům až v prodloužení (1:2). „Strašně si přeju, abychom se rozstříleli a mohli si užít postup na paralympiádu. Věřím, že vyhrajeme, přestože Norové jsou kvalitní tým. Mají dobrou minulost, snaží se omlazovat tým stejně jako my. Víme, co očekávat, mají mladé, dravé kluky, připravujeme se, že to bude boj na ostří nože," zdůraznil Geier.