Pöpperle se v Německu stěhuje do Kolína nad Rýnem

22.7.

Výsledky přípravného zápasu hokejistů do 18 a do 20 let

Přípravný zápas hokejistů do 18 let v Davosu: Švýcarsko - ČR 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Branky: 26. a 45. Kulich, 50. Petr. Přípravný zápas hokejistů do 20 let ve Vierumäki (Finsko): Švýcarsko - ČR 6:4 (2:0, 0:2, 4:2) Branky ČR: 28. a 49. Novák, 23. Moravec, 44. Malát.