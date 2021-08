Hniličkův comeback! Bývalý šéf NSA se vrací na hokejový svaz. Co bude mít na starosti?

Necelé tři měsíce poté, co rezignoval na post předsedy Národní sportovní agentury (NSA), má bývalý hokejový brankář Milan Hnilička nové zaměstnání. Po třech letech se vrací na hokejový svaz, kde bude působit jako asistent generálního sekretáře. Podílet se ale má i na přípravě domácího světového šampionátu v roce 2024 a spolupracovat rovněž bude s reprezentačním úsekem.

„Už v době, kdy odcházel do politiky, jsme byli předběžně domluveni, že pokud by se chtěl vrátit, na svazu s ním počítáme a rádi bychom ho přivítali. V různých svazových funkcích byl téměř deset let a prošel všemi úrovněmi hokejového hnutí. Od náborových aktivit nejmenších hokejistů až po reprezentační úsek," řekl Sport.cz tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Nyní dochází k oprášení spolupráce s Hniličkou. Po necelých třech letech. Byl to právě svaz, který dnes osmačtyřicetiletému olympijskému vítězi z Nagana a trojnásobnému mistrovi světa nabídl možnost návratu.

„A jsme rádi, že naši nabídku přijal. V minulém týdnu jsme podepsali memorandum o pořádání mistrovství světa v roce 2024 s Moravskoslezským krajem, takže přípravu na šampionát posouváme do další fáze, což pochopitelně klade nové nároky na sekretariát. Milanovou pracovní pozicí je zástupce generálního sekretáře Martina Urbana," vysvětluje Urban.

David Pastrňák přijímá gratulaci od tehdejšího šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky k vítězství v anketě Sportovec roku 2020..

To však zdaleka nebude jedinou náplní Hniličkovy práce. „Bude se věnovat oblastem, se kterými má z minulosti největší zkušenosti - rozvojem hokeje, sportovní diplomacií; to znamená kontakty s Mezinárodní hokejovou federací a národními federacemi; počítáme s ním pochopitelně i při přípravě MS 2024 v Praze a Ostravě - zase v úseku sportovní diplomacie," prohlásil Zikmund s tím, že litoměřický rodák bude spolupracovat i s reprezentačním úsekem.

Server neovlivni.cz v minulosti napsal, že k Hniličkovu konci v čele NSA zásadní měrou přispěl fakt, že kdosi premiéru Babišovi poslal dokumenty, podle nichž se bývalý vynikající gólman „přimotal" do podezřelých finančních transakcí. „Podle zjištění redakce jde o dokumenty soukromé bezpečnostní agentury, která před časem řešila pro klienta byznysovou zakázku. Jenže do zakázky se jim údajně náhodou „přimotal" Milan Hnilička, který se potkal s jedním z původně monitorovaných lidí. A z náhodného aktéra se záhy stal jeden ze sledovaných," napsal server novlivni.cz.

Tohle ovšem na svazu při rozhodování o Hniličkově comebacku nehrálo žádnou roli. „To pro nás není téma. My se zabýváme sportem, ne politikou či podobnými spekulacemi, které se třeba objevily v médiích," uzavřel Zikmund.