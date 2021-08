HOKEJ ONLINE: Pokus o reparát. Boleslav hostí v Lize mistrů IFK Helsinky a jde do vedení

Čtvrteční zápas s Frölundou svěřencům trenéra Radima Rulíka nevyšel, když už před polovinou základní hrací doby prohrávali 0:4 a výsledek v závěru jen upravil gólem Lunter.

To celek z Helsinek zažil povedený vstup do soutěže, když k výhře 3:0 na ledě Curychu pomohl kanadský gólman Garteig 24 úspěšnými zákroky. Z každé z osmi základních skupin, v nichž se mužstva utkají systémem doma-venku, postoupí do play off dva nejlepší týmy.