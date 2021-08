Pikantní bitva! Bude to lítat, tuší opora Sparty. V Lize mistrů má smělé cíle

Až vpodvečer vyjede na led Vida Arény, zažije zvláštní pocit. V dresu Växjö se Roman Horák proháněl dvě sezony, právě odsud loni v létě vyrazil do Sparty, a teď se do známých míst zase vrací. Květnový los hokejové Ligy mistrů si zalaškoval, Pražanům přisoudil do skupiny A právě Lakers, kteří vyzvou partu trenéra Jandače hned v úvodním souboji, který je na programu dnes od 18:05 (vysílá Sport 1).

„Bude to pro mě fakt hodně specifický," pokyvoval hlavou Horák. „V klubu znám hodně lidí. Trenéry, řadu hráčů a další...," vykládá. S bývalými spoluhráči se na dálku nešpičkoval, hecovačka těsně před zápasem ho ale nemine. „Před zápasem to bude zajímavý, na ledě to pak bude lítat. Těším se," říká třicetiletý centr. Dobře ví, že v hale bude jednou z ostře sledovaných postav. Ostatně nezapomněli na něj ani místní zástupci médií. Před nedávnem ho kontaktoval novinář z Växjö... „Ptal se mě na tenhle zápas. Odpovídal jsem mu na pár otázek," říká muž, jenž ve švédské lize včetně play off nastřádal během dvou let 109 startů s bilancí 27 gólů a 41 asistencí.

V klubu zanechal silnou stopu, byť výkony mužstva nebyly optimální. Hlavně v druhé sezoně. Omlazený kádr se z 10. příčky po základní části jen o chlup prokousal do play off, které bylo kvůli pandemii koronaviru zrušeno. V uplynulém ročníku však Växjö válelo a vypálilo rybník všem. Kralovalo nejen v základní části, ale i ve vyřazovacích bojích, v němž dokráčelo až na úplný vrchol. „Klobouk dolů!" smeká Horák.

Ve Växjö chce však uspět. V nabité skupině s německým Bremerhavenem a TPS Turku bude každý bod důležitý. „Finské týmy jsou výborně bruslící, technicky dobře vybavení, systémově vyspělí, byť v této fázi sezony nevíme, jak budou utkání vypadat. Možné to nebude tak učesané, jako kdyby se hrálo například v prosinci nebo v lednu," připomíná.

Sparťanský útočník Roman Horák.

Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Navzdory silné konkurenci pomýšlí se sparťany na postup. A nejen ze základní skupiny. „Není nereálné dojít daleko, třeba až do finále a eventuelně celou soutěž vyhrát," neskrývá ambice. „Do Ligy mistrů jdeme ale zároveň s respektem a pokorou," ujišťuje borec, jenž si samotné účasti v elitní společnosti top evropských celků velmi považuje.

„Reprezentujeme nejen klub, ale celý český hokej. Chceme se vyrovnat nejlepším evropským týmům," hlásí šikovný útočník. Srší zdravým sebevědomím, strach mu nenahání ani švédský hegemon Frölunda, která z šesti dosavadních ročníků CHL pronikla pětkrát do finále, z něhož jen jednou odešla poražena a ten letošní zahájila výhrou 4:1 v Mladé Boleslavi.

V roce 2017 rozmetal švédský tým sny o trofeji právě Spartě, která tehdy v semifinále vyřadila zrovna Växjö. „Frölunda loni ve švédské lize tak ohromné výsledky neměla, ale je to výborná organizace. Jestli bychom měli tu čest se s nimi v play off střetnout, bylo by to těžký. Ale nemyslím si, že se jich někdo vyloženě bojí," tvrdí opora Pražanů.