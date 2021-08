Hokejistky cítí v Calgary šanci, aby přepsaly dějiny

Ve čtvrtfinále mistrovství světa, které sehrají v Calgary už v neděli ve 4:30 h našeho času (vysílá ČT sport), se české hokejistky budou snažit přepsat dějiny. Na úkor minule stříbrného Finska projít do zápasů o medaile, což se národnímu týmu ještě nikdy nepovedlo.

„Jak za poslední roky došlo k výraznému posunu úrovně ženského hokeje u nás, tak jsme získaly i sebevědomí a snad správně cítíme, že tady hrajeme fakt dobře. Udělal se ohromný pokrok, třeba už přišel čas i na ten krok směrem k medaili," říká kapitánka Alena Mills.

„Děvčata jsou připravená mentálně čelit jednomu z nejlepších týmů na světě, ale děvčata jsou mentálně dobře připravená. Bude to obrovsky těžký zápas, ale když vidím soustředěnost reprezentantek a v jaké tady hrají formě, tak snad je tam šance Finky porazit," soudí trenér Tomáš Pacina.

🇨🇿1️⃣ Krásný pohled! Ale základní skupina je již minulostí a šampionát se přesouvá do vyřazovacích bojů. České lvice ve čtvrtfinále narazí na silné Finsko! Již tuto neděli od 04:30 SELČ. #narodnitymzen #FINvCZE #WomensWorlds pic.twitter.com/pPdNhwoN4F — Národní tým žen (@narodnitymzen) August 27, 2021

Česko v základní skupině vyhrálo všechna čtyři utkání při celkovém skóre 16:3, teď ale přichází soupeřky zcela jiného levelu než Japonky, Němky, Maďarky či Dánky. „Necítíme se být úplné outsiderky, získaly jsme si tu výsledky i hrou respekt," uvažuje obránkyně Samantha Kolowratová. „Na papíře jsme sice slabší tým, ale hrozně moc stojíme o jiný konec čtvrtfinálového příběhu, než měl kdy dřív," míní útočnice Kateřina Mrázová.

„Když se mistrovství na poslední chvíli odkládalo z dubna na srpen, přišlo mi to divné, ale teď se zdá, že nám to prospělo," uvažuje Mills. „Všichni, realizační tým i holky, jsme si přáli nepotkat ve čtvrtfinále zámořské giganty, které hrají hokej z jiné planety, ale proti Finsku je určitá naděje," přemítá kouč. „Nesmíme Finky nechat Věříme systému, na rozdíl od předchozích let máme čtyři vyrovnané lajny a je znát, že každá z hráček dává něco týmu," dodává Mrázová.

Poprvé na šampionátu budou hokejistky hrát až večer místního času. „Úplně jsme změnili režim dne, konečně nám to umožnuje mít před zápasem i rozbruslení. Holky jsou moc natěšené a vzkazují, pusťte nás na led. I když se všech nějak dotýká zvláštní doba, tak týmu bublina svědčí, semkla ho a ohromně si cením toho, že se holky učí z chyb," líčí Pacina.

Autorka už čtyř branek Dominika Lásková prozradila své tajemství. „Před každým zápasem volám domů a dvouletý synovec mi s neochvějnou jistotou sděluje, jestli dám gól. Zatím to předpověděl pokaždé přesně, jen před Japonkami říkal, že dneska Domčo ne. Tak snad mi v sobotu sdělí pozitivní zprávy a na ledě je pak zase naplním," přiznala.