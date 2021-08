Dodnes držím rekord v kladenské porodnici. Legendární Jágr svým příběhem bavil

Měla to být velkolepá show, a taky že byla! Nedělní večer v pražském Foru Karlín patřil Noci s legendou, kterou nebyl nikdo jiný než slavný hokejista Jaromír Jágr. Ten diváky během více jak tří hodin společně se svými hosty bavil vyprávěním o své kariéře a sázel do plénu jednu vtipnou příhodu za druhou. Prozradil například, že kladenským statistikám vládne od narození.

Už samotný příchod Jágra do sálu byl velkolepý. Devětačtyřicetiletý hokejista je známý bavič a nástup si náležitě užíval. Celým večerem provázel v roli moderátora komentátor Robert Záruba, který po akci přiznal, že i jeho řada informací o legendárním útočníkovi při přípravě povídání překvapila.

Jágr vzal svůj příběh pěkně od začátku, hned od chvíle, kdy přišel na svět. „Když jsem se narodil, vážil jsem pět kilo, což by měl být snad dodnes rekord v kladenské nemocnici," uvedl se smíchem. Pokračoval příhodami ze svého dětství, zavzpomínal na práci na rodinném statku, řeč přišla i na začátky kariéry.

Za tu je vděčný hlavně svým rodičům, kterým nezapomněl poděkovat. Celý program byl rozdělen stejně jako hokejový zápas, tedy na třetiny. Došlo i na prodloužení a na nájezdy. Třetiny se věnovaly kariéře v NHL, ve kterých se představili hvězdní hosté v podobě bývalých spoluhráčů Martina Straky a Jiřího Šlégra, pauzy vyplnili hudebníci Richard Krajčo a Peter Nagy.

S frontmanem kapely Kryštof Jágr odstartoval mexickou vlnu. „Ríšo, rozjeď to. Je to tady nějaký mrtvý," smál se. Na podiu se představil i bývalý hokejista a Jágrův manažer Lubomír Rys, který vzpomínal na 15 let po boku kladenského odchovance.

Slavná osmašedesátka zmínila i své návštěvy Las Vegas, kdy se v některých situacích dokonce i bála o život. V době jeho návštěvy si místní gangy vyřizovaly účty a Jágr se bál, že ho zastřelí.

Jágrův kamarád a pořadatel akce promotér Petr Větrovský si pro kladenskou legendu přichystal překvapení v podobě video pozdravů od řady slavných spoluhráčů. Při vzpomínání došlo i na reprezentaci, se kterou Jágr dvakrát vyhrál mistrovství světa a nechyběl u triumfu v olympijském Naganu. Přítomné fanoušky navnadil hláškou, že svou reprezentační kariéru neskončil, jen přerušil.

Ohromný potlesk Jágr sklidil za svůj výrok, že možnost reprezentovat pro něj vždy znamenala mnohem víc než kariéra v NHL. Přítomné také zajímalo, jak dlouho bude ještě hrát. Podle svých slov je schopný hrát do 55 nebo 60 let, ale hře už nemůže dát všechno, což ho mrzí. Už totiž funguje jako majitel i manažer týmu kladenských Rytířů.

Jágr všechny přítomné náramně pobavil a i tímto netradičním počinem potvrdil, že je opravdovou legendou.