Pešán přehodil výhybku. Nechce jako šéftrenér už klubům diktovat

„Jak se zlepšuje komunikace napříč celým hokejovým hnutím, tak cítím, že se všichni snažíme hledat příčiny, jak to zvednout. Na svazu se odkláníme od modelu dikce klubům, který je zbytečně dostával pod tlak, jenž pak doléhal na celý hokej," tvrdil Pešán v diskusi.

„Směrem ke klubům chceme volit spíš strategii doporučení, nastolit s nimi rovinu partnerství a nabídnout jim starost o reprezentanty," prohlásil Pešán a mluvil i o přehnaných očekáváních od médii i fanoušků. Jenže praktickou realizaci nového pohledu nenabídl.

Filip Pešán.

Český hokej, Ondřej Kalát

„Přece nebudeme přemlouvat hráče, aby byli dobře připravení reprezentovat," ohradil se. „Svaz hokejisty nevychovává, a když někteří z nich vyslovují názor, že až v cizině začali trénovat víc, tak je to za mě ostuda jich samotných a nemůžou si přece brát svaz jako alibi," říkal.

Otevřenější pohled nabídl další reprezentační trenér Tomáš Pacina, jenž má na svazu na starost i výuku hokejových dovedností. „V Česku mi v tomto směru schází důslednost a kvalita realizace v provedení tréninku. Hodně se trénuje jednoduchá technika bez odporu, málo ale reaktivní dovednost, aby se hráči uměli prosadit pod tlakem a v rychlosti. A skoro vůbec se u nás netestuje, jestli má hokejista svou individuální dovednost takovou, že s ní dovede diktovat soupeři a přehrát ho. Bohužel filozofií českého herního projevu je především neudělat chybu a bezpečně odpálit puk," říká kouč národního týmu žen.

Pacina je navíc přesvědčen, že je nutná změna myšlení ve všech vrstvách hokejového hnutí v Česku. „Je to hodně o mentálním nastavení. Když budu parafrázovat známý Kennedyho výrok, tak to chce ptát se, co já můžu udělat pro hokej, a ne co on udělá pro mě," uvedl kouč, jenž má bohaté zkušenosti z Kanady.

„Kulháme za světem v návycích, nejen na ledě," musel připustit i Pešán. „Každý kluk nebo holka, kteří u nás hrají hokej, si musí říct, kolik toho dokážou obětovat a jakou cenu jsou ochotni zaplatit, že budu hrát vrcholné úrovni, nebo budu pořád hledat jen výmluvy a točit se v kruhu průměrnosti," uzavřel Pacina.

„Zabrat je nutné na všech úrovních, my jako svaz pomůžeme zvýšit konkurenční prostředí, klub musí tlačit na hráče, ale jsou to především oni, kteří tomu musí dávat víc. Takže největší apel bych dal směrem na ně," dodal už smířlivěji Pešán.