Ani fotbal, ani padell, Koller propadl hokeji. Proto litoval, že mu Jágr neporadí, jak na góly a přihrávky

Jan Koller propadl hokeji. Hraje v útoku se Šmicerem a Bergerem a chtěl by ho i Jágr!

„Hokej jsem miloval jako divák a teď jako hobík ještě víc. Mám hned tři party podobných nadšenců, s nimiž chodím pravidelně trénovat a hrát. Ta Šmicrova mezi ně také patří," svěřoval se Koller, když dorazil do Říčan na jeden z tréninků fotbalového výběru na bruslích chystajícího se na prosincovou exhibici pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně.

Bohužel dorazil bez bruslí a výstroje, takže hokejová ikona Jaromír Jágr přihlížející tréninku bývalých fotbalistů nemohla posoudit, zda je Koller pro branku soupeře na ledě stejně nebezpečný, jako býval na trávníku. „Ale i tak bych ho k nám do Kladna bral," smál se Jágr při pózování s fotbalovým kanonýrem.

Pochopitelně že Jaromír Jágr s Janem Kollerem zapózovali před objektivy.

Zdeněk Pavlis, Sport.cz

„To jo, ale protože mě na bruslích ještě neviděl. Škoda, mohl mi poradit. Je to můj vrstevník, takže od jeho sedmnácti let jsem ho sledoval. Když začal řádit v Kladně a pak v reprezentaci, stejně jako když potom jeho kariéra pokračovala v Pittsburghu. Pro mě je to fenomén. Jeden z nejlepších hokejistů všech dob," oplácel osmačtyřicetiletý Koller o rok staršímu šéfovi hokejového Kladna jeho poklony.

Jaromír Jágr.

Ondřej Deml, ČTK

„Obdivuhodné, že pořád zvládá hokej na profesionální úrovni a v kanadském bodování figuruje v elitní desítce. Chce to obrovskou vůli, protože v padesáti už tělo bolí. Já bych to tedy rozhodně nedal. Jsem rád, když u nás ve Smetanově Lhotě zvládnu okresní fotbalový přebor. A to ještě stěží," netajil se respektem k Jágrovi hráči i Jágrovi majiteli.

Trochu přitom litoval, že vzhledem k rekonvalescenci nemohl na led. „Vždycky jsem obdivoval jeho góly, periferní vidění, čtení situací před brankou a nahrávky. Právě ty mě moc nejdou, i když v jedné lajně s Poborským, Šmicrem, Jarošíkem a Bergrem si jinak vyhovíme. Určitě by mi poradil, jak na to," smál se nejlepší reprezentační kanonýr českého fotbalu a přitom počítal, kdy se bude moci zase k hokeji vrátit.

„V prosinci jsou ve Špindlu na programu Winter Hockey Games a tam prostě nesmím chybět. Hrozně se těším. V Americe jsem se byl párkrát podívat na NHL, ale žádný zápas pod širým nebem jsem nikdy neviděl. A teď budu doma jeho aktérem," ujišťoval, že v týmu fotbalových internacionálů vedeným kapitánem Vladimírem Šmicrem nastoupí 8. prosince ve Špindlerově Mlýně na ledě pod sjezdovkou Svatého Petra zcela určitě.

„Vždyť to bude v Čechách zcela ojedinělá akce. A pro nás fotbalisty zážitek na celý život," svěřoval se Koller, který hokeji propadl už ve Francii.

Fotbaloví internacionálové, kteří se zúčastní hokejové akce pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně Winter Hockey Games, trénovali v Říčanech u Prahy. Na snímku jsou Vladimír Šmicer (vlevo) a Jan Koller.

Ondřej Deml, ČTK

„V Nice, které hraje nejvyšší francouzskou soutěž, se dalo dohromady mezinárodní společenství. Kanaďané, Rusové, Holanďané, Finové, já s nimi. Hrávali jsme dokonce francouzskou amatérskou ligu, ale nakonec ji nedohráli. Ono cestovat šest hodin k zápasu do Grenoblu a pak zase šest hodin zpátky dávalo všem pořádně zabrat. Takže jsme nakonec hrávali jen mezi sebou a já navrch dvakrát do roka zorganizoval turné do Čech. I tady v Říčanech jsme si zahráli."