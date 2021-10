Manažer ukrajinské ligy tvrdí, že byl vyhozen kvůli zveřejnění videa s rasismem

Nyní již bývalý generální manažer ukrajinské hokejové ligy Jevgenij Kolyčev tvrdí, že byl propuštěn z funkce kvůli tomu, že se vyslovil proti rasismu a nezabránil zveřejnění videa s rasistickým incidentem na oficiálním webu soutěže. Ukrajinská liga se dostala v minulých dnech do centra pozornosti poté, co reprezentant Andrij Deniskin při hádce s americkým obráncem tmavé pleti Jalenem Smereckem naznačil loupání a pojídání banánu.

"Byl jsem obviněn z toho, že bylo na ligovém webu zveřejněno video, které se rozšířilo do celého světa. A nijak jsem zveřejnění videa nebránil," řekl dnes Kolyčev.

Hokejová federace jeho propuštění v oficiálním prohlášení odůvodnila šesti body, z nichž jeden zní "šíření falešné informace, která kazí celkový obraz ukrajinského hokeje".

Útočník Kremenčuku Deniskin byl za urážku obránce Donbassu Smerecka, jediného Američana v lize, distancován na 13 zápasů. Podle pravidel ligy pouze tři duely musí povinně stát, z dalších deseti se může vykoupit částkou pět tisíc hřiven (4100 korun) za utkání.

Smereck na instagramu uvedl, že nenastoupí k dalšímu utkání v lize, dokud v ní Deniskin bude hrát. Ukrajinský reprezentant se na stejné sociální síti omluvil s tím, že neudržel nervy v zápalu boje. Uvedl také, že respektuje všechny lidi bez ohledu na národnost nebo rasu. Později tento svůj příspěvek smazal, když se ocitl pod palbou kritiky za neupřímnost.

Kolyčev označil třináctizápasový distanc za nedostatečný, i když uznal, že vyšší trest pravidla ligy neumožňují. Z pozice generálního manažera ligy byl po pouhém měsíci ve funkci odvolán hokejovou federací během čtvrteční on-line schůzky. "Nebylo mi umožněno říct ani slovo. Zakončil jsem to tím, že jsem jim poděkoval za to, že mě nenechali promluvit. Bylo to naprosto nedemokratické," řekl.