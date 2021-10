Neskuteční němečtí fanoušci! Závidíme jim, přiznal kouč Sparty Jandač

Všechno mají ve svých rukách, nemusejí se spoléhat na pomoc ostatních. Hokejisté Sparty zdolali doma v Holešovicích Bremerhaven 5:2, a pokud v odvetě v Německu získají příští úterý na závěr základní skupiny alespoň bod, postoupí jako jediný český tým do osmifinále play off Ligy mistrů. Navíc z prvního místa.

„Je fajn, že jsme se před posledním kolem vyhoupli do čela tabulky a vytvořili si bodovou rezervu. Ale v Německu hrát na bod nebudeme, to by se nám nemuselo vyplatit," hlásí útočník Pražanů Patrik Prymula, autor vítězného gólu.

Na první dvě branky Pražanů dokázali hosté i s třemi Čechy Emingrem, Dietzem a Uhrem v sestavě pokaždé odpovědět. Až trefa Prymuly na 3:2 čtyřiadvacet vteřin před koncem druhé třetiny odpor Bremerhavenu, který přijelo ze 700 kilometrů vzdáleného severoněmeckého přístavu podpořit na 800 fanoušků, zlomila. „Moc gólů nedávám, o to víc mě těší, že jsem klukům pomohl v pravou chvíli," těší Prymulu, synovce bývalého ministra zdravotnictví.

„Jeho gól byl klíčový. Naše hra měla celý zápas dobré parametry, akorát se strašně nadřeme na gól. V koncovce se trápíme, chybí nám v ní lehkost a jednoduchost. Navíc si nejsme schopni pomoct přesilovkami," řekl trenér Josef Jandač a vyzdvihl příznivce hostujícího týmu, kterých byla na stadionu čtvrtina. „Vytvořili parádní atmosféru. Němci jsou hlučný národ, což sportu pomáhá. To jim malinko závidíme," přiznal Jandač.

Fanoušci Bremerhavenu si užívají v Praze zápas hokejové Ligy mistrů se Spartou.

„Asi nikdo nečekal, já tedy určitě ne, že se jich na osmihodinovou cestu vydá tak velký počet. Až na začátek, kdy hodili na led papírky, udělali skvělou kulisu," přidával se Prymula.

Ještě půl hodiny po konci utkání němečtí fans navzdory porážce zpívali chorály, vyvolávali své hráče, kteří za nimi nakonec dorazili na děkovačku.

Sparťané místenku v osmifinále získají i pokud vyjdou v Bremerhavenu bodově naprázdno, pokud Växjö v souběžně hraném utkání nezdolá doma v základní hrací době TPS Turku.