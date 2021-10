Pokus o vraždu na ledě! zuřili Švédové. Brutální faul se dostal až k soudu, jeho verdikt šokoval

„To byl pokus o vraždu," zlobil se před čtyřmi lety pro švédský list Aftonbladet sportovní ředitel Brynäsu Stefan Bengtzén. „Za to by měl vyfasovat trest nejméně na pětadvacet až třicet zápasů," přidal se kouč Leif Strömberg.

Leč tak se nestalo. Rodák z Londýna Larkin, který má i americký a italský pas a Squadru Azzurru reprezentoval i na třech světových šampionátech elitní kategorie, dostal v Lize mistrů stopku na pouhé čtyři duely.

Thomas Larkin frias efter tacklingen på Daniel Paille – slipper betala skadetsånd.#twittpuck https://t.co/otvRWfjqF1 — Hockeysverige.se (@hockeysverige) October 8, 2021

Paille, vítěz Stanley Cupu s Bostonem z roku 2011, se s následky otřesu mozku potýkal několik měsíců. K hokeji se sice ještě zkusil vrátit, necelý rok od osudného zákroku byl ale nucen kariéru ukončit.

S mimořádně surovým faulem se nikdy nesmířil a Larkina dokonce zažaloval za napadení. Navíc uplatnil nárok na náhradu škody proti Larkinovi a Mannheimu ve výši pěti milionů švédských korun (12,5 milionu českých korun).

Trvalo téměř čtyři roky, než byl soudní proces zahájen. Po měsíci dnes přišlo rozhodnutí okresního soudu v Gävle. A Paille z něj rozhodně nemůže mít radost. Larkin nebyl obviněn, ani nemusí platit náhradu škody. Naopak je to Paille, který musí Mannheimu uhradit 1,8 milionu švédských korun (4,5 milionu českých korun) jako soudní náklady.

Otřesený Daniel Paille po brutálním faulu Thomase Larkina.

„Celkově vše nasvědčuje tomu, že šlo o srážku, které se Thomas Larkin nemohl vyhnout, nikoliv o úmyslný útok. Stíhání muselo být zastaveno," píše v rozsudku okresní soud.

„Larkin nemůže být odpovědný za škody způsobené hrubou nedbalostí. Daniel Paille souhlasil s účastí v hokejových zápasech, a proto v zásadě připustil, že může být v průběhu hry vystaven zranění způsobenému jiným účastníkem," odmítl okresní soud v Gävle Paillem požadovanou náhradu škody.

Thomas Larkin stále hraje za německý Mannheim.

Právě zamítnutí náhrady škody označil Larkinův právník Ulrik Smedberg za totální vítězství pro sport. „Pokud se na ten zákrok podíváte jen jednou, vypadá ošklivě a rozhodnutí soudu může být překvapivé. Ale okresní soud provedl pečlivou analýzu, viděl to zpomaleně a nechal to analyzovat lidmi, kteří jsou profesionálové," prohlásil Smedberg,

„Naše radost z rozsudku by neměla být zaměňována s tím, že jsme velmi smutní z toho, co se Paillemu stalo. Není ale neobvyklé, že jsou hokejisté po opakovaných otřesech mozku donuceni odejít do (sportovního) důchodu," dodal Smedberg.

Paille a jeho právníci se nyní proti verdiktu mohou odvolat k odvolacímu soudu.