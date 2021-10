Lener skončil na hokejovém svazu! Po roztržce s Králem

Slavomír Lener skončil na Českém svazu ledního hokeje! Vedení svazu i sám Lener, který působil od roku 2010 do roku 2019 jako svazový šéftrenér a poté mimo jiné i jako manažer rozvoje hokeje, shodně tvrdí, že došlo ke vzájemné dohodě o ukončení spolupráce. Dobře informované zdroje Sport.cz však mluví o opaku. Rozhodně nešlo o idylické rozvázání kontraktu, jak se svaz snaží přesvědčovat.

„Nevím, odkud se k vám takové zprávy dostaly," neskrýval 66letý Lener v telefonátu pro Sport.cz překvapení nad dotazem, zda může potvrdit, že si minulý týden v sídle svazu na Harfě vyklidil šuplík a skončil.

Po krátké odmlce ale připustil, že je to pravda. „Skončil jsem na svazu dohodou. Nepokračuju už v žádné funkci. To je všechno, co vám k tomu můžu říct. Dohodli jsme se, že důvody nebudeme uvádět," doplnil Lener a odkazoval na svaz, jestli se k jeho odchodu bude chtít vyjádřit.

„Smlouva o spolupráci byla ukončena na základě vzájemné dohody. To je jediný komentář, který vám k tomu můžu poskytnout. Obě strany se dohodly, že žádný další komentář k tomu již poskytovat nebudou," řekl Sport.cz tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Tomáš Král o spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou. Zvládl jsem to bravurně, omlouvat se nebudu

Sport.cz

Jenže dobře informované zdroje Sport.cz uvádějí, že rozchod to poklidný rozhodně nebyl. Naopak mu předcházela poměrně bouřlivá debata.

Lenerovi údajně vadila Králova minulost a spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou StB. „Lener měl Královi říct něco ve smyslu, že by měl odstoupit z funkce prezidenta svazu. Že jeho minulost se s tímto postem neslučuje," řekl Sport.cz době informovaný zdroj ze svazového prostředí.

K tomu údajně mělo dojít poté, co výkonný výbor před dvěma týdny Krále podržel ve funkci, když se devět členů VV vyslovilo proti jeho odvolání a jen jeden byl pro.

„Mně se zase nelíbí ta tvoje účast tady, měl odpovědět Král Lenerovi. A vyhodil ho," dodal zdroj Sport.cz, který s touto verzí konfrontoval i Lenera. „Jestli na můj konec měla vliv kauza pana Krále? Nechám to na vás," sdělil Lener pro Sport.cz trochu tajemně.

Slavomír Lener, který byl asistentem hlavního trenéra Ivana Hlinky na zlaté olympiádě v Naganu a jako kouč vedl nároďák na MS 2003 a 2004, se v roce 2010 stal svazovým šéftrenérem.

Krátce po svém nástupu do funkce sestavil se sportovním úsekem svazu proslulé desatero, v němž trenérům mládežnických reprezentací, manažerům i hráčům radil, jak zkvalitnit práci s mládeží na všech úrovních. Inspiroval se systémem, který už deset let předtím fungoval ve Švédsku.

Lenerovo desatero, které mělo pomoci českému hokeji 1. Trénink dynamiky a výbušnosti 2. Tlak do brány 3. Individuální trénink techniky - excelentnost, detaily 4. Přechod z obrany do útoku - rychlost, včasnost, aktivní zapojení obránce 5. Přechod z útoku do obrany - okamžité aktivní napadání všech pěti hráčů, tlak na kotouč "gap", ne systém 1-2-2 u mladšího dorostu 6. Fauly holí 7. Coaching - výchova individualit, nechat hráče tvořit 8. Komunikace 9. Trénink mimo led - denně 10. Škola, ostatní povinnosti

Výsledky v praxi? Dvacítka se od té doby medaile na šampionátu nedočkala, osmnáctka jedné, stříbra v roce 2014. V květnu 2019 pak Lener ve funkci svazového šéftrenéra skončil, nahradil jej trenér národního týmu Filip Pešán.

Lener však dění v českém hokeji neopustil. I nadále působil jako manažer rozvoje hokeje a věnovat se začal mimo jiné i mezinárodnímu programu mládežnických reprezentací.

To už je ale nyní minulostí. Lener na svazu skončil ve všech funkcích.