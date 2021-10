Frolík při debutu za Lausanne nebodoval

Frolík odehrál v NHL včetně play off přes 900 zápasů. V roce 2013 získal Stanley Cup s Chicagem, v reprezentaci vybojoval dva bronzy na mistrovství světa. Před sezonou absolvoval přípravný kemp v St. Louis, ale smlouvu nezískal a dohodl se na dvouletém kontraktu s Lausanne.

Jeho novému týmu patří v třináctičlenné tabulce švýcarské ligy desáté místo, jež jako poslední zajišťuje postup do předkola play off. Do statistik se dnes nezapsal ani jiný český útočník Lausanne Jiří Sekáč.

Švýcarská hokejová liga - 17. kolo: Ambri-Piotta - Lausanne 3:2 Curych - Ženeva 7:5 Fribourg-Gottéron - Bern 5:3 Rapperswil - Lugano 1:3.