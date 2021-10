OBRAZEM: Borec nejen na ledě. Pastrňákova vkusná extravagance boduje i u módní policie

Báječně mu to jde s holí na ledě, rozhodně by se však neztratil ani ve světě módy. Nejlepší český hokejista posledních let David Pastrňák se nebojí obléct ani extravagantní outfity, které by někomu připadaly už za hranou. Havířovský odchovanec však má vkus, což oceňují i fanoušci.