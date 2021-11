Havířovský rodák předvedl v brance neskutečný kiks! A to hned dvakrát!

Havířovský rodák se v začátcích kariéry přesunul s rodiči do Švýcarska, které později začal i reprezentovat. Měl touhu dostat se i do NHL, ale čtyři zápasy za Montreal proseděl pouze na lavičce.

V minulé sezoně chytal v Davosu, v té letošní působí v Langnau. V zápase proti Curychu předvedl dvě fatální chyby. Ta první přišla krátce před koncem druhé části za stavu 2:1 pro Tigers. Mayer chtěl rozehrát nahozený puk, ale ten mu zřejmě kvůli nějaké nerovnosti na hrací ploše přeskočil hokejku a v klidu doklouzal do sítě. (čas 1:26) Gólman zůstal stát jako opařený.

Bylo tedy vyrovnáno 2:2. Domácí se dostali ve 47. minutě do vedení 3:2 a pouhé čtyři vteřiny po vhazování inkasoval Mayer znovu. Obránce Weber nahodil až od červené čáry puk na jeho svatyni, a to gólmana tak zmátlo, že už kotouč nedokázal zachytit. (čas 2:09) Naštvaně udeřil hokejkou do tyče a poté ji ještě zuřivě nakopl.

Curych nakonec přidal ještě jeden gól do odkryté klece necelou minutu před koncem zápasu a zvítězil 5:2. Mayer si i přes tyto dvě chyby z utkání odnesl vynikající úspěšnost téměř 92,5 %. Lions na něj vyslali totiž 53 střel.