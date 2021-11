Revoluční hokejová změna! Češi by díky ní měli další šanci získat na olympiádě medaili

Na olympijských hrách se právě chystá úvodní buly zápasu mezi Kanadou a Českou republikou, když na ledě stojí Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Mitch Marner na straně jedné a proti nim David Pastrňák, Martin Nečas a Pavel Zacha. Že vám v obou týmech chybí po dvou hráčích v poli? Že takový scénář není možný? Omyl, je! Tvrdí to nový prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif.

Osmašedesátiletý Francouz, který v září po dlouhých 27 letech vystřídal v čele IIHF Švýcara Reného Fasela, si vážně pohrává s myšlenkou, že by v blízké budoucnosti mohl být na zimní olympiádě zaveden i hokejový turnaj ve formátu tři na tři.

„Víc sad medailí pro hokej, to není špatné," usmál se Tardif a narážel na fakt, že třeba na letních olympijských hrách se kromě klasického, šestkového volejbalu hraje i beachvolejbal, stejně jako v basketbalu se pod pěti kruhy hraje i turnaj 3x3.

Prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif.

Profimedia.cz

„Skutečně takovému formátu věříme. Myslím, že je důležité s něčím takovým přijít," pokračoval Tardif s tím, že jeho návrh zaujal i Mezinárodní olympijský výbor (MOV).

Počítá se s tím, že by se hrálo na kratším kluzišti než normální hokejový zápas, a i samotné duely by trvaly méně než klasických 60 minut. Tardifův návrh se každopádně nestihne uvést do praxe pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo, jako reálné se však jeví další hry v roce 2030.

„V tuhle chvíli děti v televizi přepínají (mezi kanály). Radši si přehrají dva hodinové zápasy, než aby koukaly na jeden, který trvá dvě a půl hodiny. V televizi klidně sledují čtyři utkání najednou. Takže se musíme pokusit přijít s novým formátem," uzavřel Tardif.