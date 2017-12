Šimánek po debaklu od Davosu: Na vítězství jsme neměli

S výběrem Javorového listu sehráli vyrovnanou partii, která se definitivně rozhodla až v poslední minutě, proti švýcarskému týmu tahali za kratší konec už od samého začátku. Davos šel proti Mountfieldu do vedení po 37 sekundách hry, kdy Morin zakončil přesnou střelou přečíslení 2 na 1.

„Začátek nám nevyšel, hned jsme udělali chybu. První třetina mohla klidně skončit čtyři pět nula," přiznal pro klubový web Šimánek. „Měli na nás hodně přečíslení. Pak jsme sice i my měli nějaké šance, ale na vítězství jsme neměli," dodal.

Srovnat skóre se Východočechům nepodařilo ani ve druhé dvacetiminutovce. Naopak třikrát inkasovali. „Do druhý třetiny jsme šli za dobrýho stavu. Prohrávali jsme jen 0:1, ale pak jsme dostali dva slepené góly a ty nás potopily na dlouhou dobu," poukázal Šimánek na rozmezí od 24. do 26. minuty, ve které Davos vstřelil dvě branky a prakticky rozhodl o osudu utkání.

Ještě do druhé sirény přidal čtvrtý gól a v úvodu třetí třetiny pátý. Poté se čestného úspěchu dočkal i Hradec. Šimánek v přesilové hře podnikl rychlý výpad do soupeřovy obrany a kličkou do forhendu překonal jinak bezchybného gólmana domácích. „Už jsem chtěl dělat něco jinýho, ale nakonec jsem se rozhodl pro forhendovou kličku, která vyšla," poukázal devětatřicetiletý útočník.

Stále mají šanci uspět

I když oba duely český zástupce ve skupině Cattini prohrál, podle pravidel turnaje si zahraje čtvrtfinále s druhým týmem ze skupiny Torriani. Zatím není jasné, na koho svěřenci Václava Sýkory z trojice Švýcarsko, Dinamo Riga a Hämmenlinna narazí. Ve hře jsou všechny tři celky. Jisté je jen to, že ho Hradec odehraje v pátek od 15 hodin.

„Do zápasu musíme dát úplně všechno. Pokud zvítězíme, na porážky se zapomene a budeme na tom lépe než loni," burcuje Šimánek.