To byl zákrok! Obránce zválcoval soupeře, sám pak letěl po hlavě

Hokejoví fanoušci mají rádi, když se hraje do těla. Stejně tak ocení, když prohrávající dělá maximum pro to, aby smazal náskok soupeře, nebo ho aspoň nepustil do ještě většího vedení. Právě na tohle nejspíš myslel obránce Davosu Fabian Heldner, když šel do souboje s Kanaďanem Christianem Thomasem.

Toho sice v útočné akci přibrzdil, sám ale skončil mimo hru. Po souboji totiž odletěl z ledové plochy po hlavě na střídačku svého týmu a v hledišti to jen zašumělo údivem. I samotní hráči Davosu zírali na všechno s otevřenou pusou. Sudí souboj neviděli jako faul a hrálo se dál. Kanada utkání nakonec vyhrála 4:1.