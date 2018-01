Hokejisté Běloruska sestoupili z elitní kategorie MS dvacítek

Bělorusko sestoupilo po roce zpět do skupiny A divize I mistrovství světa hokejistů do 20 let. Po úterní porážce 4:5 dnes Bělorusové v druhém utkání o udržení na světovém šampionátu v Buffalu podlehli Dánsku 2:3 po samostatných nájezdech a sérii prohráli 0:2 na zápasy. Mezi elitou je za rok na MS v kanadských městech Vancouveru a Victorii nahradí Kazachstán.