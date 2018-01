Ve Finsku trénink nikdo neodrbe, vzpomíná na Lukko Rauma třinecký Cienciala

Nejčerstvější zkušenosti s finským klubovým hokejem má ale 22letý David Cienciala, jenž v letech 2012 až 2014 působil v juniorským týmu Lukko Rauma.

„Činči ve Finsku hrál, tak nám dával nějaké informace," potvrdil Vladimír Svačina, u koho spoluhráči sháněli zprávy o týmu z Jyväskylä, s nimž se Třinec utká v semifinále hokejové Ligy mistrů.

Čeká bruslivý hokej

První utkání se hraje v úterý 9. ledna ve Finsku (18 hodin), odveta pak za týden v Třinci. „Bude to mnohem více bruslivý hokej, než na co jsme zvyklí. Ale to je tak asi všechno, co si z Finska pamatuji," smál se Cienciala.

„Snad jen ještě to, že ve Finsku jsou menší kluziště, než ve Švédsku. Asi jen v Turku je obrovské hřiště," připomněl Cienciala nedávnou třineckou zkušenost se švédskými týmy z Jönköpingu, Malmö a Brynäs, přes které český tým do semifinále postoupil.

Znovu na finské kluziště se talentovaný hokejista velmi těšil, přestože má svůj odchod na sever Evropy spojený se smutnou událostí. „Bylo mi šestnáct let a zemřel mi táta. Chtěl jsem od toho utéct. Naskytla se možnost jít do Finska a bylo to super. Zkusil jsem něco nového a hodně mě to posunulo," svěřil se třinecký útočník.

Nejvíce ho prý překvapil rozdíl v přístupu českých a finských mladíků k hokeji. „Z dorostu u nás jsem byl zvyklý, že když nám trenéři řekli, ať se jdeme vyklusat, tak jsme to za prvním rohem zabalili a šli pěšky. Ve Finsku nemusel být trenér vůbec v posilovně, a přesto všichni jeli naplno přesně tak, jak jim řekl. V tomhle jsem viděl největší rozdíl. V Česku, když jsme mohli, tak jsme to odrbali, tam jeli všichni naplno," popsal Cienciala.