Třinec ztratil dobře rozehraný duel LM v Jyväskylä

Hokejisté Třince prohráli v úvodním utkání semifinále play off Ligy mistrů na ledě Jyväskylä 2:4. Ocelářům se finále, jež mohou případně hrát v domácím prostředí, vzdálilo ve druhé části, kdy finský tým otočil stav z 0:1 na 4:1, i díky tříbrankové smršti během 135 vteřin. Odveta je na programu za týden od 17 hodin.

Třinečtí zápas na severu Evropy skvěle odstartovali. V úvodní třetině hýřili herní i střeleckou aktivitou. Vážněji zahrozil jako první v deváté minutě kanonýr Růžička, gólman Olkinuora byl však pozorný. Už po chvilce se vytáhl i proti Draveckému, ale na Adamského teč při přesilovce ve 12. minutě byl už krátký.

Ve druhém dějství ubránili Oceláři úspěšně oslabení, pak je při Immonenově sólu zachránil pohotovým zákrokem gólman Hamerlík, jenže pak už sílící tlak momentálně čtvrtého týmu finské ligy přinesl úspěch - ve 27. minutě se z kruhu pro vhazování trefil Rooba.

Krátce po polovině zápasu přišla krizová chvíle pro Třinec. Nejprve fauloval Musil, jehož na trestnou lavici zanedlouho následoval s trestem na dvě plus dvě minuty za vražení na hrazení Jank. Domácí měli k dispozici 43 sekund přesilovky pět na tři a na jejím konci udeřil Mäenpää.

Zkušený bek, který v kariéře prošel i Lvem Praha, navíc ještě o necelé dvě minuty později sám stihl další povedenou ranou zvýšit při druhé části Jankova trestu na 3:1. A dílo třinecké zkázy dokonal o dalších 24 vteřin později Kolehmainen.

Hosté s vědomím velkého manka pro odvetu zdaleka nerezignovali a snažili se usilovně vrátit co možná nejvíce do hry o postup. Podařilo se jim to alespoň částečně. Svačina sice ještě na začátku třetí třetiny nevyzrál na Olkinuoru, ale Marcinko ve 43. minutě snížil. Další šance na obou stranách už změnu skóre nepřinesly.