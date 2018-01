Třinec věří domácí tvrzi, Liberec své síle venku

Šance na český duel o prvenství v hokejové Lize mistrů ještě žije, pro Třinec i Liberec ale budou dnešní semifinálové odvety složité. Oceláři musejí proti Jyväskylä smazat dvoubrankové manko z Finska a Bílí Tygři potřebují po domácí remíze urvat výhru ve švédském Växjö, byť by to mělo být v prodloužení či po nájezdech.

Třinečtí doma v soutěži ještě neprohráli a věří, že s podporou plné haly uhrají výsledek, kterým otočí vývoj bitvy o finále. „Rozdíl dvou gólů není v hokeji zase až tolik. Naše situace není lehká, ale určitě ani beznadějná. První zápas jsme prohráli přesilovkami, na to si musíme dát pozor. Máme dost ofenzívní síly, aby nám tam napadaly góly, jako to dokázala doma Jyväskylä," říká třinecký kouč Václav Varaďa.

Zatímco Třinec cestoval k úvodnímu semifinále den předem, aktuálně čtvrtý tým finské ligy k odvetě dorazí až dnes kolem poledne. „Pro nás je podstatné, že jsme u nich byli dvě třetiny lepším týmem a od toho se musíme odrazit," tvrdí útočník Martin Růžička. „Když už jsme tak blízko možnosti zahrát si v únoru doma rozhodující zápas o trofej, chceme to k němu dotáhnout," navazuje kapitán Lukáš Krajíček.

Liberec předchozí postupy v play off urval výhrou na cizím ledě, stejný kousek zkusí i do třetice. „Teď to stojí tak, že vítěz bere všechno. Kdo dá v zápase první gól, tak se ocitne ve velké výhodě. Musíme být ale trpěliví, nepanikařit a držet se své hry," nabádá trenér Filip Pešán.

Växjö dominuje švédské lize, aktuálně má v čele tabulky 14bodový náskok. „Postupové šance vidím padesát na padesát. Växjö je jeden z nejlepších týmů v Evropě, ale proti Frölundě i Curychu jsme předvedli, že venku dokážeme hrát bez respektu a řekl bych, že tam máme větší sílu než doma," uvádí obránce Marek Ševc.