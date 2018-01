Počítalo se s ním na jedno ze tří míst mezi slovenskými brankáři na ZOH v Pchjongčchangu. Výkony Júlia Hudáčka v ruském Čerepovci ale kanadského trenéra Craiga Ramsayho nepřesvědčily, a tak devětadvacetiletý gólman v nominaci chybí. „Tušil jsem to už od prosince, vždyť kouč jezdil jen na zápasy české a slovenské extraligy,“ hartusil v rozhovoru pro deník Šport.

V uplynulých dnech měl napilno. V neděli vychytal Tarasovově divizi vítězství v Utkání hvězd KHL, v pondělí se vrátil do Čerepovce a ve středu se dozvěděl, že se nevešel do nominace slovenského hokejového týmu pro únorové olympijské hry.

„Jsem zklamaný, i v klubu z toho byli v šoku. Jano Lašák (trenér gólmanů u hokejové reprezentace Slovenska) se mi to snažil vysvětlit. Trenér Ramsay totiž navštěvoval jen zápasy české a slovenské reprezentace," popsal Hudáček důvody své absence. „Mě viděl chytat jenom proti Slovanu a bohužel tento zápas se mi nepovedl. Aspoň na pár utkání se mohl do Ruska přijet podívat," dodal.

Do Čerepovce zamířil rodák ze Spišské Nové Vsi před sezónou ze švédského Örebro a hned se stal jedničkou. Pod pěti kruhy by klidně bral i pozici trojky. „Na olympiádě si často zachytá i třetí brankář, ale se mnou nikdo o ničem podrobnějším nemluvil. Od prosince jsem tušil, že je něco špatně," vysvětlil. „Pro nás s bratrem (Liborem, který taktéž nebyl nominován) bylo reprezentovat Slovensko velká čest. Vždy, když jsme mohli, jeli jsme. Možná, že právě na to jsme teď doplatili," konstatoval.

Vyjádření generálního manažera hokejistů Slovenska Miroslava Šatana k nenominování Júlia Hudáčka: „Brankáři Laco a Konrád si výkony zasloužili nominaci a v této sezóně si ji vybojovali více než Julo Hudáček. Toho jsme na pozici třetího brankáře brát nechtěli. V tomto směru jsme se přiklonili k mladému Patriku Rybárovi, pro kterého může mít olympijská účast velký význam v jeho další kariéře."

Nesouhlasí ani s tím, že post trenéra gólmanů u hokejistů Slovenska zastává Ján Lašák, který ještě v loňské sezóně aktivně chytal. „Nemyslím si, že brankář, jenž skončí kariéru, by měl působit hned u seniorské reprezentace. Po kariéře totiž s vámi ještě lomcují emoce nebo jste byl pro někoho jiného konkurent. Proto by měl každý projít juniorskými ligami a pak postupovat."

Zároveň potvrdil, že se nechystá ani na květnový světový šampionát do Dánska. Hokejové záležitosti v tom ale klíčovou roli nehrají. „Manželka má termín porodu a chci být u ní," má jasno Hudáček.

Váhavě se vyjádřil i k tomu, zda se ještě někdy ve slovenském národním týmu představí. „Vše je čerstvé. Reprezentoval jsem osm let, možná je čas na změnu," utrousil.

Na místo Hudáčka dostali od Ramsayho důvěru tři gólmani z české extraligy. O post jedničky mají bojovat Ján Laco ze Sparty a Branislav Konrád z Olomouce. Na svou šanci bude čekat Patrik Rybár z Hradce Králové.