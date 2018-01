Hlinka má svoji zlatou minci. Byl to náš táta, vzpomínal Procházka

Zlatý hokejový trenér z Nagana má svoji minci, zlatou půluncovou. Ivan Hlinka by v pátek oslavil 68. narozeniny, v tento den mu byla v České mincovně vyražena mince za přítomnosti Liběny Hlinkové a Martina Procházky, který si prožil s koučem vítěznou euforii před dvaceti lety.

„Chtěla bych poděkovat České mincovně za nápad a realizaci tohoto projektu. Děkuji všem zaměstnancům, jsem nesmírně hrdá," řekla třesoucím se hlasem Hlinková před samotnou ražbou.

Trochu nervozity, ale mince spatřila svět. Ta, kterou vyrazila jeho manželka. Nechyběl slavnostní křest šampaňským a zápis do knihy hostů České mincovny.

„Na Ivana Hlinku vzpomínám hrozně rád, protože jsem pod ním zažil krásnou éru v mé kariéře. Ivan Hlinka byl můj neoblíbenější trenér, který byl jako náš táta. Věděl, které hráče si má vybírat, věřil jim a my jsme mu tu důvěru vraceli. Byl to člověk, který měl obrovské charisma, byli jsme z něj nadšení. On je trenér, který si tohle zaslouží," řekl Procházka, který se zúčastnil také slavnostního okamžiku.

Hlinka sbíral úspěchy jako hráč i trenér. Jako útočník má stříbro a bronz z olympijských her, slavil tři tituly mistrů světa, celkem s týmem Československa získal jedenáct medailí ze světových šampionátů. Jako trenér dosáhl na světové zlato a čtyři bronzy. Byl také hlavním trenérem v NHL, jako první kouč z Evropy stál na střídačce Pittsburghu. Nejvíce je ale ceněn úspěch z Nagana pod pěti kruhy.

„Naganský triumf se stal součástí novodobé, nejen hokejové historie České republiky," cení si tohoto úspěchu prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král.

Hlinka zahynul 16. srpna 2004. Podlehl zranění po autohavárii, když jel z Litvínova do Karlových Varů.