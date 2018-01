Skandál ve Švédsku. Chlapec čistící led úmyslně podrazil hráče, tomu ruply nervy

Ten chtěl hrablem nabrat nahrnutý sníh u střídačky Malmö, před kterou zrovna Olsson postával. Asistent kapitána sice o chlapci věděl, zdálo se však, že mu za žádnou cenu nechce uvolnit cestu. „Byl jsem podrážděný, protože přesně to samé už udělal během první třetiny," vysvětloval Olsson, proč nechtěl ustoupit.

Mladík se proto rozhodl k nečekanému řešení a Olssona hrablem úmyslně podrazil. Hokejistova reakce? Na hocha vystartoval a pustil se s ním do šarvátky. Rozhodčí Olssonovi udělili trest na pět minut a do konce utkání a poslali jej předčasně do kabiny. Dodatečný trest od disciplinární komise by však následovat neměl.