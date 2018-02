Jágr mu zabral místo v Kladně, dvojnásobný mistr světa tak zamířil do druhé ligy

Velkou posilu pro play off zlákalo druholigové Vrchlabí. Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč bude v klubu hostovat do konce sezóny. Ve hře byl i jeho přesun do Kladna, ten ale zhatil předčasný konec Jaromíra Jágra v Calgary. Jednačtyřicetiletého Hlaváče bude v týmu z města na úpatí Krkonoš trénovat jeho starší bratr Petr.