Jste hrdinové, klobouk dolů! Německé sportovní hvězdy opěvují senzační hokejové stříbro

„Škoda chlapci, zasloužili byste si zlato. Ale získali jste spoustu nových hokejových fanoušků a skvěle reprezentovali naši vlast," vzkázal jim třeba fotbalový útočník a mistr světa z roku 2014 Lukas Podolski. „Předvedli jste grandiózní výkony. Jste hrdinové. Oslavte stříbro," přidal se kanonýr a opora Bayernu Mnichov Thomas Müller.

Ohhhhhhh noooooo 😟😭😢 4:3 #OARGER - Liebe Eishockey-Nationalmannschaft, wir sind trotzdem sowas von stolz auf euch - ihr seid Helden! Feiert die Silbermedaille! Großartige Leistungen habt ihr bei #Pyongyang2018 gezeigt 💪👍🏼 #teamgermany #esmuellert — Thomas Müller (@esmuellert_) 25. února 2018

Nedělní zápas s Olympijskými sportovci z Ruska měl infarktovou koncovku. Němci vedli v samém závěru 3:2 a favorita měli takřka na lopatě, přesto nakonec brali „jen" stříbro. Na žádné hořké slzy zklamání však nedošlo. Ani nebyly na místě, vždyť tento výběr se nesmazatelně zapsal do hokejových dějin. Dosud vybojoval na ZOH pouze dva bronzy a například do Soči 2014 se vůbec nekvalifikoval.

„Obrovská gratulace klukům. Dokázali jste neuvěřitelnou věc. Klobouk dolů," tweetoval německý útočník Tobias Rieder, který byl v NHL před pár dny vyměněn z Arizony do Los Angeles. „Třásla jsem se s vámi do poslední sekundy. Můžete být na sebe hrdí," napsala jim předloňská vítězka Australian Open a US Open tenistka Angelique Kerberová.

S oslavnými komentáři nešetřil ani bývalý vynikající plavec a mistr světa Paul Biedermann. „Díky moc za skvělé zápasy a emoce, které jste nám přinesli," připomněl. „Svojí vášní a fantastickým týmovým duchem jste udělali skvělou reklamu naší zemi. Jste opravdovými olympijskými šampióny," dodal někdejší kapitán německé fotbalové reprezentace Arne Friedrich.