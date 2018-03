Brutální, hokejka jako zbraň! Se Slovákem se po podlém faulu jeho klub vůbec nemazal

Hudáček přitom do klubu z Karlstadu zamířil z Örebra teprve 12. února. Za měsíc stihl odehrát pět zápasů (s bilancí gólu a asistence), žádný další už ale nepřidá.

Tím posledním byl pro 27letého rodáka z Levoči minulý čtvrtek souboj předposledního kola základní části na ledě Rögle. V 34. minutě utkání použil svou hokejku jako zbraň, když ji uchopil do obou rukou a projíždějícího Ludviga Elvenese seknul vší silou do nohy.

Hudáček od rozhodčích inkasoval trest na pět minut a do konce utkání, dodatečný postih pak přišel od disciplinárky, která mu zastavila činnost na pět duelů.

Ani to ale nebylo vše. „Chceme se prezentovat tvrdým a fyzicky náročným hokejem, ale to, co udělal Hudáček, není v souladu s chováním, se kterým se ztotožňujeme," vysvětloval důvod Hudáčkova konce v klubu prezident Färjestadu Stefan Larsson.

Co na tom, že se Färjestad chystá na čtvrtfinále play off proti Skelleftee... „Zvážili jsme všechny události a výsledky, a rozhodli jsme se naši spolupráci ihned ukončit. Hudáček nesplnil, co jsme od něj očekávali. Do sestavy se nám teď vrací někteří dosud zranění hráči a bylo by pro něj těžké mít místo v týmu," uvedl pro oficiální stránky Färjestadu sportovní ředitel klubu Peter Jakobsson.