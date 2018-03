Kanadě se rýsuje superstar pro MS

Až za dva týdny skončí v NHL základní část, začnou trenéři a generální manažeři hokejových reprezentací žhavit dráty, aby do svých výběrů pro letošní světový šampionátu v Dánsku získali co nejvíce hvězd, které se se svými kluby nedostaly do bojů o Stanley Cup. Nikdo se ale nebude moci vytasit s větším trumfem než Kanada. Dres Javorového listu totiž velmi pravděpodobně oblékne i jedna z největších superstar současného hokeje Connor McDavid z Edmontonu!

Olejáři jsou postupu do vyřazovacích bojů NHL na hony vzdáleni a v sezóně už je tak čeká jen deset zápasů základní části. Že by si pak jednička draftu NHL z roku 2015 a muž, který po uplynulém ročníku převzal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče, Ted Lindsay Award pro nejlepšího hokejistu podle Hráčské asociace NHLPA a Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče užívala dlouhého volna? Zapomeňte! Šikovný centr, jemuž v aktuálním ročníku patří v tabulce produktivity s 89 kanadskými body čtvrté místo, má namířeno na mistrovství světa!

V rozhovoru pro portál hockeysverige.se to prozradil švédský obránce Oscar Klefbom, McDavidův klubový spoluhráč. „Vím, že Connor chce v Dánsku hrát. Stejně tak mám za to, že to samé má v plánu i (Ryan) Nugent-Hopkins," propálil Klefbom jméno dalšího kanadského spoluhráče z Edmontonu toužícího po startu na turnaji v Kodani a Herningu.

Kanada odehraje svou základní skupinu v Herningu, postupně se v ní utká s USA, Jižní Koreou, Dánskem, Norskem, Finskem, Lotyšskem a Německem.

Jednadvacetiletý kapitán Oilers McDavid dosud seniorský tým Kanady reprezentoval jen jednou, před dvěma lety na MS v Rusku získal zlato. Ve finále pomohl svým jediným gólem na turnaji porazit Finsko 2:0. Na předloňském Světovém poháru pak vedl zámořský tým hráčů do třiadvaceti let jako kapitán. Jeho spoluhráčem tehdy byl i o tři roky starší Nugent-Hopkins. I on už má zkušenost z MS, nejraději by na ni ale zapomněl, neboť na šampionátu 2012 skončila Kanada po porážce se Slovenskem už ve čtvrtfinále turnaje.

Pokud budou osloveni, rádi Kanadě pomůžou

Je už tedy jisté, že letos oba zažijí druhou účast ba MS? „Oficiální to sice ještě není, ale prostě říkají, že pokud budou osloveni, rádi Kanadě pomůžou," pokračoval Klefbom, který naopak úřadující mistry světa neposílí. V neděli totiž odehrál za Edmonton na ledě Tampy Bay své poslední utkání v sezóně, zbylých deset musí kvůli operaci ramena vynechat.

„Bohužel bude šampionát beze mě. Přitom jsem se na něj moc těšil, pro nás Švédy bude velkou zábavou. Kodaň je totiž blízko Švédska a náš národní tým tak přijede podpořit spousta fanoušků a kamarádů. Je to pro mě mrzuté," povzdechl si 24letý bek, který dosud zažil jen šampionát v roce 2015 v České republice.