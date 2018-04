V opilosti boural a usmrtil spolujezdkyni! Bývalý hokejista byl odsouzen na necelé 4 roky

Kuncemu hrozilo dva až osm let, žalobce navrhl čtyřletý trest vězení a zákaz řízení nejméně na pět let. Podobný trest vynesl i soud. "Nikdy jsme neukládali trest podmíněný, když je ve hře alkohol. Soud se shodl na tom, že trest v první třetině rozpětí je dostatečný. Obžalovaný se k věci postavil čelem," uvedla soudkyně Michaela Burešová. Kunce musí navíc zaplatit příbuzným oběti odškodné v řádu několika milionů korun i škodu na autě.

Nehoda se stala loni v prosinci ve Wolkerově ulici chvíli po půlnoci. Kunce jel v Mercedesu ve směru od Brněnské ulice. "Překročil v obci rychlost o 68 kilometrů hodině, v místě zúžení přejížděl z pruhu do pruhu, což nezvládl a vyjel vpravo mimo chodník a narazil do sloupu," uvedl žalobce Jaroslav Rašendorfer. Rychlost vozu v době nárazu se pohybovala podle znalce 111 kilometrů za hodinu. "Těsně před nehodou to bylo 124 kilometrů. Spolujezdkyně seděla na místě, kde vnikl sloup veřejného osvětlení do interiéru vozidla," uvedl znalec. Nedokázal určit, zda byla osádka připoutána, život by jí však podle něj nezachránil ani zapnutý pás.

Auto, které měl Kunce půjčené, po nárazu začalo hořet, hasit ho pomáhal kolemjedoucí řidič. Náraz byl velmi silný, trosky byly rozmetány po okolí. Škoda byla odhadnuta na tři miliony korun. Žalobce poukázal na to, že obžalovaný jel ve sportovním vozidle, které dokáže zrychlit na stokilometrovou rychlost za čtyři vteřiny. "V jeho prospěch lze přičíst jeho doznání, lítost, byl schopen se setkat s matkou a sestrou poškozené, což nebývá zvykem. Na druhou stranu spáchal dva přečiny, je zde neodčinitelný následek a okolnosti činu," uvedl státní zástupce.

Šestačtyřicetiletý Kunce, který je nyní v invalidním důchodu a pobírá zhruba 50 000 korun, nebyl v minulosti nikdy stíhán. Před výslechem se rodině omluvil, k činu se přiznal. Vypověděl, že s mladou ženou si před osudnou jízdou šel sednout do baru, kde popíjeli alkohol. Vypil prý čtyři nebo pět malých piv a dohromady 16 panáků metaxy.

"Vypili jsme to asi půl na půl," uvedl Kunce. Muž se prý po odchodu z baru chtěl ubytovat v hotelu Ibis, ale nikdo mu tam prý kolem půlnoci neotevřel. Do auta znovu usedl, protože jeho společnice chtěla údajně někam zavést. Na otázku soudkyně, proč do auta sedal opilý, nedokázal odpovědět. "Bylo to z hlouposti, nedbalosti, nevím," doplnil Kunce.

Bývalý olomoucký hokejista odešel v mládí do Německa, kde hrál v tamní reprezentaci a nejvyšší soutěži DEL. Zúčastnil se šesti mistrovství světa a dvou olympijských her.