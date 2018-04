Hokejisty Slovenska by na MS mohli posílit tři hráči ze zámoří

Hokejisty Slovenska by mohli na blížícím se mistrovství světa v Dánsku posílit tři hráči působící v zámoří. Do přípravy týmu by se měli zapojit obránce Edmontonu Andrej Sekera a útočníci Tomáš Jurčo z Chicaga s Christiánem Jarošem, který většinu sezóny strávil na farmě Ottawy v Belleville.