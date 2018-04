Máme trosky, ne mužstvo! Golonka se ostře pustil do slovenské reprezentace

"Co k tomu dodat, opět sklouzáváme na platformu výmluv, že (první) třetinu vyhrajeme 2:1 a (třetí) 1:0. Ale to, že v jiné jsme inkasovali pět gólů, to už nikdo nehodnotí. Co je teda dobré? Vždyť je to katastrofa," vracel se Golonka pro server sport24.sk k prvnímu duelu hraném v Norrköpingu.

„Nemůžeme hrát útočný hokej, když na to nemáme. Nebruslíme, nehrajeme do těla, nevyhráváme buly, tak jak to může dopadnout?" kritizoval majitel dvou stříber a dvou bronzů z MS a stříbrný a bronzový olympijský medailista.

Z výkonů slovenského národního týmu ale neviní jen kanadského trenéra Craiga Ramsayho, který se mužstva ujal před touto sezónou. „Teď se jen v plné nahotě ukázalo, co jsme dělali za posledních patnáct let, na jaké úrovni jsou naši hráči. My máme trosky, ne mužstvo," čílil se bratislavský rodák.

Potkani utíkají z podpalubí, když vidí, že se loď potápí

Vytočily ho i důvody omluvenek hráčů, ať už před dvojzápasem se Švédy nebo pro světový šampionát v Dánsku, kde Slováci budou prvním soupeřem českého týmu v základní skupině v Kodani.

„Myslím, že někdo by měl začít působit na mužstvo i morálně. Co jsou to zase za výmluvy, které se vyskytly před zápasy ve Švédsku? Jednomu se nechce nebo upřednostní jiné zájmy, druhý pak rodí," kroutil hlavou Golonka.

Narážel přitom konkrétně na bývalého obránce Sparty Michala Čajkovského, útočníka Richarda Pánika a brankáře Júlia Hudáčka. Čajkovský požádal realizační tým reprezentace, aby mohl s mužstvem jen trénovat a ve Švédsku nehrál, Pánik s Hudáčkem zase v nejbližších dnech očekávají přírůstek do rodiny.

„Nejvíc se mi líbí, že tito hráči by chtěli být doma s rodinkou, u manželky, když rodí, ale na druhé straně i hrát hokej a vydělávat peníze. To nejde dohromady. Měl jsem čtyři děti a hrál hokej. Připadá mi, jako by potkani začali utíkat z podpalubí, když vidí, že se loď potápí," uzavírá Golonka.