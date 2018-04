Čtvrtfinále je doma! Česká osmnáctka rozdrtila Francii a postupuje

Česká hokejová osmnáctka porazila ve svém třetím utkání na mistrovství světa v Čeljabinsku nováčka elitní skupiny Francii vysoko 9:2 a po prvním bodovém zisku na turnaji si zajistila postup do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Davida Bruka sice prohrávali od 27. minutě 1:2, ale ještě do konce druhé třetiny otočili na 4:2 a pak si ještě výrazně vylepšili skóre.

Čeští hokejisté do osmnácti let se radují z branky - ilustrační foto.

"Jsme rádi, že jsme konečně vyhráli, a věřím, že z nás spadne nervozita a bude to jen lepší. Je to pro nás úleva, věděli jsme, že si nemůžeme dovolit klopýtnout. Dvě třetiny jsme nehráli dobrý hokej, ale ve zbytku zápasu nám to tam naštěstí napadalo," řekl asistent trenéra českého týmu Tomáš Martinec.

V úterý se čeští hokejisté utkají v závěrečném duelu v základní skupině B od 12:30 SELČ se zatím suverénním Finskem, ale ani případný tříbodový zisk je už nemůže posunut ze čtvrtého místa výše. Ve čtvrtečním boji o semifinále tak čeká Brukův výběr úspěšnější ze souboje mezi Kanadou a Švédskem, které budou v úterý večer hrát o prvenství ve skupině A.

"S Finy se dá hrát, už jsme s nimi odehráli plno zápasů. Výborně jsme hráli s Ruskem a z toho utkání musíme čerpat a navázat na něj. Jestli se nám to podaří, máme šanci uspět," věří český útočník Karel Plášek, že si tým vylepší sebevědomí před čtvrtfinále.

Čeští mladíci se v úvodu ubránili při Pekařově vyloučení a v osmé minutě slavili vedení. Po Klejnově střele otevřel skóre Střondala. Při vyloučení Fabreho trefil v 17. minutě Klejna tyč, ale 94 vteřin před koncem úvodního dějství se radovali z vyrovnání Francouzi. Kvasnicův trest zkrátil Dair.

V druhém dějství ujel české defenzivě Dubé a otočil stav. Za 140 vteřin bylo vyrovnáno, protože Bourillonovo vyloučení potrestal Plášek, který za dalších 75 sekund při hře čtyř proti čtyřem svou druhou brankou upravil na 3:2. Do kabin šli Češi s dvoubrankovým náskokem, když Blümelovu přihrávku usměrnil do odkryté branky Pekař.

"Od půlky zápasu jsme začali lépe bruslit a v zápase jsme dominovali. Výkon do dalších zápasů musíme zlepšit. Francouzi dokázali s několika týmy hrát část zápasu vyrovnaně, ale pak po několika obdržených brankách odpadli," uvedl Martinec.

Brukovi svěřenci definitivně zlomili odpor soupeře a ve třetí třetině navyšovali skóre. Ve 43. minutě zakončil Laukovu individuální akci Kvasnica a za 65 sekund po Jeníkově akci skóroval Gajarský. Sudí si ještě situaci ověřili u videorozhodčího.

Češi si po prohrách se Slovenskem (2:5) a s Ruskem (2:3) i vyrovnaném průběhu první poloviny utkání užívali střeleckou exhibici v závěrečné části. Ve 48. minutě zužitkoval Čajovu přihrávku Blümel a za 69 vteřin zakončil úspěšně samostatnou akci Kvasnica. V 52. minutě sice Lauko neproměnil trestné střílení, ale výsledek ještě dovršil Pytlík.

"Před zápasem jsme byli strašně nervózní, ale za stavu 4:2 to z nás spadlo. Francouzům už taky trochu došly síly a my jsme si na ledě začali dělat, co jsme chtěli. Za góly jsem rád, ale vždycky to může být lepší. Na osobní statistiky moc nekoukám. Nejdůležitější je pro nás výhra a postup do čtvrtfinále," dodal Plášek, autor dvou branek a jedné asistence.