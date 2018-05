Hokejisté Třince se představí premiérově na Spenglerově poháru

Hokejisté Třince se představí na konci prosince na Spenglerově poháru v Davosu. Pro Oceláře to bude premiérová účast na 92. ročníku nejstaršího hokejového turnaje světa a skloubí ji i se startem v Lize mistrů. Účast českého vicemistra potvrdil oficiální web Spenglerova poháru.

Zástupce z tuzemska se na Spenglerově poháru představí potřetí za sebou. V minulých dvou letech startoval v Davosu Mountfield Hradec Králové. Spolu s Třincem dnes organizátoři oznámili i start finského celku Kalpa Kuopio a německého Norimberku s českým útočníkem Petrem Pohlem.

Představí se i Jandač s Kalousem

Již dříve bylo jasno o tradičních účastnících v Davosu Kanadě i Metallurgu Magnitogorsk, který povede dosavadní trenér české reprezentace Josef Jandač s asistentem Jiřím Kalousem.

V letech 2014 a 2015 český tým na Spenglerově poháru chyběl. Předtím hrály na turnaji pravidelně sedm let. Nejdříve to byly před 11 lety Pardubice, pak dvakrát za sebou vyrazily do Davosu Karlovy Vary, následovala v roce 2010 Sparta a pak třikrát Vítkovice. Od roku 1998, kdy se po delší absenci českých klubů představil Vsetín, z tuzemských týmů žádný nestartoval také v letech 1999, 2003 a 2006.

Třinec, který prohrál ve finále extraligy 1:4 na zápasy s Kometou Brno a skončil po základní části druhý, čekají v Lize mistrů duely se švédským Djurgaardenem, Tapparou Tampere a norským Storhamarem. Šest duelů v základních skupinách odehrají mezi 30. srpnem a 17. říjnem.

Oceláři v minulém ročníku soutěže došli až do semifinále a hráli tak až do poloviny ledna. Spenglerův pohár je na programu od 26. do 31. prosince.