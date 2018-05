V Bratislavě se museli zbláznit: Zastupitelé chtěli stanovit, aby Slovensko vyhrálo MS

Do hokejového mistrovství světa na Slovensku zbývá necelý rok, okolo šampionátu už je ale pořádně živo. O rozruch se postarala Kanada, které se nechce hrát základní skupinu v Košicích. Východoslovenskému městu dali naopak přednost domácí. V hlavním městě Slovenska to vzbudilo vlnu nevole, a tamní zastupitelé dokonce hlasovali o tom, že slovenský tým udrží v Bratislavě za každou cenu.

"Někdo dokonce navrhl, a poslanci o tom vážně diskutovali, aby bylo přijato usnesení o tom, že má Slovensko vyhrát mistrovství světa," usmál se nesmyslnému nápadu primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, jenž poskytl vyjádření serveru topky.sk.

Mistrovství světa v roce 2019 se uskuteční na Slovensku a základní skupiny budou hostit Bratislava a Košice. Slovenská reprezentace přitom dala přednost východoslovenskému městu, což v metropoli na Dunaji jen těžko rozdýchávají. Bratislavské zastupitelstvo vyjádřilo velkou nelibost nad rozhodnutím, že budou hrát Slováci v Košicích.

Některé pochody jsou nepochopitelné

Vyšlo dokonce najevo, že si bratislavští zastupitelé odhlasovali, že by mělo Slovensko hrát základní skupinu v hlavním městě. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal však přiznal, že není v kompetenci jeho úřadu o něčem takovém rozhodovat.

"Bratislavské městské zastupitelstvo má zákonem dané kompetence, které také vykonává. Může rozhodovat o všem možném, ale platná jsou jen ta usnesení, která jsou v rámci jeho zákonných kompetencí. Takže svým usnesením nemůže zavazovat Slovenský svaz ledního hokeje. Usnesení jsou někdy mimo jakoukoliv představivost," poznamenal bratislavský primátor.

Městskému zastupitelstvu se tak nemusí líbit, že Slováci odehrají základní skupinu v Košicích, ale nic s tím právně nemůže udělat. Primátor pak upozornil na další absurditu, která byla součástí jednání. "Někdo navrhl, a poslanci o tom vážně diskutovali, aby bylo přijato usnesení, že má Slovensko vyhrát mistrovství světa," kroutí hlavou Nesrovnal.

"Myšlenkové pochody některých poslanců jsou pro mě někdy úplně nepochopitelné. Bral jsem to tak nějak v rámci zábavy. Byla to dost dlouhá rokování, ale městské zastupitelstvo má zákonem dané kompetence a rozhodovat o tom, kdo bude mistrem světa, do nich opravdu nepatří," nechal se slyšet politik.