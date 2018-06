Horák dal Rusku sbohem, přednost dostal švédský mistr

Horák přišel do Podolsku před čtyřmi lety ze zámoří, kde se snažil prosadit do kádru Calgary a Edmontonu. Za Flames v sezóně 2011/12 odehrál 61 utkání, ale další dva roky působil převážně na farmách v nižší AHL. Po návratu do Evropy se prosadil do české reprezentace a startoval dvakrát na mistrovství světa i na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

"Hledali jsme centra a rozhodli jsme se pro Romana. Je to komplexní hráč, který má zkušenosti z NHL i z mistrovství světa. Přesto věříme, že se u nás ještě zlepší," uvedl sportovní ředitel švédského klubu Henrik Evertsson na adresu hráče, který v KHL odehrál 224 zápasů s bilancí 59 branek a 56 asistencí.